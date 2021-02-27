Halo Infinite yeni ekran görüntüleri daha detaylı bir dünya gösteriyor

Halo Infinite oyunundan gelen ilk görüntülerin oyuncuların pek hoşuna gitmediği bariz. Ancak ilerleme işaretleri var gibi duruyor. 343 Industries ve Microsoft Xbox Series X/S konsoluna gelecek oyundan yeni görseller paylaştı. Birkaç ay önce gelen ilk görüntülere karşılık görülebilen gelişme dikkat çekiyor.

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Oyundaki karakterler hakkında ise fazla bilinen bir şey hala yokken; yeni Zeta Halo çevreleri çok daha sağlam ve gerçekçi duruyor. Aynı zamanda yeni nesil grafikler de bu çevrelere seviye atlatıyor.

Bir açıdan da “reboot” olarak görülen Halo Infinite; seride ileri gitse de sanatı ve mekanikleriyle ilk Halo oyunlarının hissiyatını vermesi beklenen bir oyun. Dolayısıyla sanat sorumlusu Justin Dinges’in de söylediğine göre; oyun içerisindeki Jackal ve Grunt gibi düşmanlar başlardaki versiyonlarına yönelik yeniden tasarlanacaklar. Ayrıca oyunun yeni nesil donanımlardan yararlanacağı da çok açık. Bununla ilgili gelecek yeniliklerin arasında ise gün içerisindeki zaman göre çevre ışıklandırmasını değiştiren bir sistem de yer alıyor.

Daha önce ertelenen Halo Infinite oyununun senenin sonbahar aylarında kullanıcıyla buluşması planların arasında. O zamana kadar ise bu grafiklerin ve oyunun genelinin ne kadar gelişeceğini net olarak söyleyemeyiz. Ancak görünüşe göre Microsoft ve 343, serinin yeni nesildeki ilk oyununun sağlam görsellerle gelmesi için çabalıyor.