Oyun
Halo Infinite yeni ekran görüntüleri daha detaylı bir dünya gösteriyor
Halo Infinite oyunundan gelen ilk görüntülerin oyuncuların pek hoşuna gitmediği bariz. Ancak ilerleme işaretleri var gibi duruyor. 343 Industries ve Microsoft Xbox Series X/S konsoluna gelecek oyundan yeni görseller paylaştı. Birkaç ay önce gelen ilk görüntülere karşılık görülebilen gelişme dikkat çekiyor.
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Oyundaki karakterler hakkında ise fazla bilinen bir şey hala yokken; yeni Zeta Halo çevreleri çok daha sağlam ve gerçekçi duruyor. Aynı zamanda yeni nesil grafikler de bu çevrelere seviye atlatıyor.
Bir açıdan da “reboot” olarak görülen Halo Infinite; seride ileri gitse de sanatı ve mekanikleriyle ilk Halo oyunlarının hissiyatını vermesi beklenen bir oyun. Dolayısıyla sanat sorumlusu Justin Dinges’in de söylediğine göre; oyun içerisindeki Jackal ve Grunt gibi düşmanlar başlardaki versiyonlarına yönelik yeniden tasarlanacaklar. Ayrıca oyunun yeni nesil donanımlardan yararlanacağı da çok açık. Bununla ilgili gelecek yeniliklerin arasında ise gün içerisindeki zaman göre çevre ışıklandırmasını değiştiren bir sistem de yer alıyor.
Daha önce ertelenen Halo Infinite oyununun senenin sonbahar aylarında kullanıcıyla buluşması planların arasında. O zamana kadar ise bu grafiklerin ve oyunun genelinin ne kadar gelişeceğini net olarak söyleyemeyiz. Ancak görünüşe göre Microsoft ve 343, serinin yeni nesildeki ilk oyununun sağlam görsellerle gelmesi için çabalıyor.
Genel
Terraria Google Stadia’ya sonunda geliyor!
Terraria yapımcısı ile Google arasındaki ortadan kalktı. Sevilen oyun yakın bir zaman içerisinde Google Stadia platformuna giriş yapacak.
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Terraria yapımcısı Google hesaplarına sonunda ulaştı!
Oyun dünyasında geçtiğimiz günlerde ilginç bir gelişme yaşanmıştı. Terraria oyununu geliştiren Andrew Spinks, sevilen oyunun kesinlikle Stadia için gelmeyeceğini duyurdu. Konu ile alakalı Twitter‘dan açıklama yapan Spinks, Google hesaplarına ulaşamadığını gerekçe göstermişti. Oldukça sinirlenen Andrew Spinks, Google’ın bu konuda yardımcı olmaması nedeniyle oyunu Stadia‘ya çıkarmayacağını belirtti. Ancak son gelen haberlere göre, konu hallolmuş gibi gözüküyor. Zira oyunun forum sayfasında Terraria‘nın Stadia için tekrardan piyasaya çıkacağı ortaya çıktı.
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Konuyla alakalı olarak yapımcı firmaya ait silinen YouTube kanalının tekrardan aktif olduğu ortaya çıktı. Andrew Spinks henüz bir açıklama yapmazken, görünüşe göre Google hesaplarını kurtarmayı başardı. Ayrıca oyunun Stadia‘ya gelecek olması da hayranlarda sevince neden oldu. Oyunun tam olarak ne zaman geleceği henüz açıklanmadı. Ancak Terraria 1.4.0.5 sürümü ile Stadia platformuna giriş yapacak. Bununla birlikte oyunun şu an Google tarafından sertifikalandırılacağı açıklandı. Bakalım sevilen oyun, bekleyişin ardından hayranlarını memnun etmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Oyun
PlayStation Plus Mart 2021 oyunları belli oldu!
Playstation Plus Mart 2021 için de iddialı geliyor. Aylık 20 TL’den başlayan abonelik ücreti ile kullanıcılara her ay bedava oyunlar sunan ve başka birçok avantaj da sağlayan sistem, önümüzdeki ayın ücretsiz oyunlarını duyurdu. Bu ayın oyunlarında aksiyon teması öne çıkarken, PS4 oyunlarına ek olarak, PS5 ve PlayStation VR sistemleri için de ayrı oyunlar olduğunu belirtelim…
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PlayStation Plus Mart 2021 oyunları karşınızda
Bu ayın yapımları gerçekten de heyecanlandıran ve oynarken güzel vakit geçireceğinizi düşündüğümüz oyunlar. Öyleyse, lafı daha fazla uzatmadan, bu oyunlara yakından bakalım.
#1- Final Fantasy 7 Remake (PS4)
Final Fantasy 7 Remake, şüphesiz bu ayın en öne çıkan oyunu. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan RPG türündeki oyununun orijinali ilk olarak 1997 yılında piyasaya çıkmıştı. Tabi, bizim bu ayki oyunumuz remake versiyonu. Yani, orijinalin grafik ve performans olarak modernize edilmiş hali. 202o yılında tanıtılan oyun, alışık olduğumuz Midgar’da geçiyor. Buna ek olarak, oyunda Cloud Strife karakterini kontrol ediyoruz ve acımasız bir şirket olan Shrine’ı dünyanın kaynaklarını kendi bencil amaçları için tüketmesinden alıkoymaya çalışıyoruz. Eğer RPG, aksiyon ve strateji oyunlarını seviyorsanız; FF7 Remake’i kaçırmamanızı öneririz.
#2- Remnant: From The Ashes (PS4)
Souls hayranlarının seveceğini düşündüğümüz Remnant: From The Ashes, bu ayın ilgi çeken diğer bir oyunu. Aksiyon, FPS ve RPG elementlerini bünyesinde barındıran yapım, oyunculara eğlenceli vakit geçirme garantisi veriyor. Ayrıca, oyunun hem co-op hem de tekli hikaye modunda gayet başarılı olduğunu belirtelim.
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#3- Maquette (PS5)
Maquette, deyim yerindeyse, şirin bir puzzle oyunu. Oyunun merkezinden uzaklaştıkça harita büyüyor ve yeni challange’larla karşılaşıyorsunuz. Özetle, eğer PS5’iniz varsa ve vakit geçirmelik basit bir oyun arıyorsanız, Maquette’i kaçırmayın deriz.
#4- Farpoint (PlayStation VR)
Bilim-kurgu tadındaki atmosferiyle, aksiyon temalı bir FPS olan Farpoint, Playstation VR için özel olarak geliştirildi. Ancak, bu oyunu denemek için VR’a ihtiyacınız yok. Başka bir deyişle, DualShock kolunuzla da rahatça oynayabilirsiniz bu oyunu.
Bu oyunlara ek olarak, Playstation Plus’ın geçtiğimiz ay da ücretsiz olarak sunduğu Destruction Allstars yapımını da hala edinebileceğinizi ekleyelim. Son olarak, bu yapımın sadece PS5’e özgü olduğunu ve Nisan ayının 5’ine kadar ücretsiz kalacağını da belirtmiş olalım.
Kaynak: GamesRadar+
Geek
Batman ve Fortnite şimdi de çizgi romanda buluşuyorlar!
Batman ve Fortnite‘ın yolları kesişmeye devam ediyor. DC Comics Fortnite evreninde geçen bir çizgi roman için kolları sıvadı.
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Fortnite evreninde geçen Batman çizgi romanına hazır olun!
Fortinte gücünü oyun dünyasının dışına çıkarmaya çalışıyor. Birçok farklı evrenlerden karakterleri oyun içine ekleyen Epic Games, bu sefer farklı bir yol izleme kararı aldı. 2019 yılında Batman‘i konuk eden Fortnite, bu sefer DC Comics‘in yeni çizgi romanına konuk oluyor. DC Comics, Fortnite evreninde geçen bir Batman çizgi romanı ile hayranlarını karşılıyor. Batman/Fortnite: Zero Point adını alan çizgi romanda tanıdık isimler de mevcut. Çizgi romanda Harley Quinn ve Catwoman’da yer almakta.
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Tüm bunların yanı sıra çizgi roman 20 Nisan tarihinde, resmi olarak çıkış yapacak. Ayrıca çizgi romanın dijital platformlara ve raflara aynı anda geleceği ortaya çıktı. Her ne kadar hikayesi tam olarak bilinmese de, hayranların beklentileri şimdiden arttı. Bununla birlikte serinin 6 Haziran tarihinde sona ereceği tahmin ediliyor. Çoklu evren konusunun işlenmesi beklenen çizgi romanda kapak çoktan hazır. Ayrıca serinin Christos Gage bu durumdan çok memnun. Ekibi ile birlikte heyecanın arttığını belirten Christos Gage, hayranları mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Bakalım DC Comics ve Fortnite birleşmesinden nasıl bir eser ortaya çıkacak bekleyip göreceğiz.
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