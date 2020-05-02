Akıllı TV
Google, Stadia için Android televizyonlar üzerine çalışıyor.
Google yeni oyun yayın platformu Stadia için çalışmalarını sürdürüyor. Firma Android TV üzerinden sağlanacak yayınlar için 4K/HDR çalışmalarına başladı.
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Android TV üzerinden 4K/HDR Stadia yayını imkanı!
Google, buluttan oyun oynatma konusunda ki isteğini gösteren çalışmalar yapmaya devam ediyor. Geliştirdiği Stadia ile kullanıcıların yeterli donanıma sahip olmadan da oyun oynamalarını sağlayan sistem yavaş yavaş kullanılmaya başlandı bildiğiniz üzere. Şimdilerde ise Google‘ın aklında başka bir fikir var gibi. Hali hazırda 4K monitörlerde internet üzerinden çalışabilen Stadia, artık Android tabanlı televizyonlarda da 4K/HDR desteği sunmaya hazırlanıyor. 9to5Google isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Google Android tabanlı 4K/HDR destekleyen akıllı televizyonların Stadia ile tam performanslı çalışmasını sağlayacak geliştirmeler üzerine çalışıyor. Android tabanlı akıllı televizyonların 4K/HDR desteği ile rakiplerine de mesaj vermek isteyen firma, görünüşe göre yakın zamanda bu özelliği de duyuracak.
Bu özellikler sayesinde buluttan oyun oynama konusunda elini güçlendirmek isteyen firma, başlangıçta yaşanan sıkıntıları unutturmak istiyor. Özellikle ilk çıkış zamanı bir takım olumsuz geri dönüşler alan sistem, Nvidia Geforce Now‘ın da oldukça kuvvetli bir şekilde gelmesiyle birlikte farklılık yaratmak zorunda kalmıştı. 4K/HDR ile bu tarz bir farklılık yaratmak isteyen Google, bakalım ileri zamanlar da neler ekleyecek. Ülkemizde ne yazık ki kullanılamayan sistemin ilerleyen dönemler de uğraması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Philips Sound, kulaklıklara özel kampanya düzenliyor!
Philips Sound, kulaklık ürünleri için özel kampanya düzenliyor. “sepetimdekises.com” üzerinden yapılacak kampanyada belli ürünlere özel 50 TL’lik Migros hediye çeki de müşterilerle buluşacak.
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Philips’in Türkiye’deki televizyon ve ses ürünleri ayağı TPVision kulaklıkları için çok güzel bir kampanyaya imza atıyor. 14 Şubat tarihinde başlayan kampanya 30 Haziran’a kadar uzatıldı. Ayrıca seçili ürünlerde müşteriler 50 TL’lik Migros hediye çeki kazanma şansı da yakalıyor. Aşağıda yazılı olan ürünlere belli oranlarda indirime tabii tutulacak.
İşte indirime girecek Philips Sound ürünleri!
- SHQ6500CL/00
- TAUN102BK/00
- TAUH202WT/00
- TAUH202BK/00
- SHB3075BK/00
- SHB3075BL/00
- SHB3075RD/00
- SHB3075WT/00
- TAUT102BK/00
- SHB3175BK/00
- SHB3175WT/00
- SHC5200/10
- TASH402BK/00
- TABH305BK/00
- SHB2515BK/10
- TAPH802BK/00
- TAPH805BK/00
Katılım koşulları neler?
- Kampayaya katılım için tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin alışveriş faturalarının tarihi itibari ile 15 gün içerisinde sepetimdekises.com sitesine giriş yaparak kampanya başvuru formunu doldurmaları ve “Kampanya Katılım Koşulları”nı onaylamaları gerekiyor.
- Başvuru sonrası beş iş günü içinde başvuru değerlendirilip müşterileri geri dönüş yapılacak.
- Başvurusu geçerli olan kullanıcılar alışveriş fatura tarihinden 30 günlük süre bitimi sonrası 4 iş günü içerisinde hediye kodlarına kavuşacaklar.
14 Şubat tarihinde başlayan “Philips Sepetimdeki Ses” kampanyası 30 Haziran’a kadar devam edecek. Kampanyadan faydalanmak isteyen kullanıcıların 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Verilen hediye çeki ise sadece bir kullanıma tahsis olacak.
Akıllı TV
Philips Türkiye, 23 Nisan’ın 100. yılını resim sergisiyle kutluyor!
Philips Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılını “Sağlığım için Temizlik Önemli” temalı online resim sergisi ile taçlandırdı.
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Firma, bu sene 100. yılını kutladığımız 23 Nisan’ın sevincini Philips Türkiye çocukları ile birlikte yaşıyor.
Her yıl firmanın çalışanlarının çocuklarının katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özelinde resim sergisi gerçekleştiriyor. Bu yıl “Sağlığım için Temizlik Önemli” temasıyla gerçekleşiyor. Philips Türkiye, belirlediği tema ile temizlik ve hijyenin sağlık için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak ve çocuklarda bu konuda farkındalık yaratmayı hedefliyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında şirket ekibi çocuklarının yaptığı birbirinden yaratıcı resimleri içeren online sergiyi, firma kurumsal sosyal medya hesaplarından görebilirsiniz.
Akıllı TV
Samsung, OLED’den daha güçlü QD-OLED paneller üzerine yoğunlaşmaya başladı
Daha öncesinde Samsung‘un yıl sonunda LCD panel üretimini sonlandıracağını duyurmuştuk. Çin ve Güney Kore’de LCD üretim hatlarını sonlandıracak olan Güney Koreli üretici, QD-OLED paneller üzerine yoğunlaşacak.
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QD-OLED tam olarak nedir?
Bildiğimiz üzere ekran panelleri, LCD ve OLED başta olmak üzere farklı sınıflara ayrılıyor. Bu ayrımın temel mantığı, paneller üzerindeki farklı aydınlatma prensiplerine dayalı olsa da; LED ve QD ekran teknolojileri, LCD panellerdeki temel prensipler baz alınarak geliştirilmişti. LCD paneller, CCFL floresan lambalardan oluşan aydınlatmalar kullanmakta; LED paneller ise LED lambalardan oluşan bir aydınlatma sistemi kullanmakta. Bundan dolayı LED paneller, LCD panellere göre daha düşük enerji tüketimine sahip olmasının yanı sıra, daha düşük ısınma verilerine ve daha ince bir yapıya sahipler. OLED ekranları da açıklayacak olur isek; OLED ekranlar, daha geniş açılarda daha tutarlı bir izlenebilirliğe sahipler. Bu paneller, akım geçtiğinde ışık yayan ekstra organik malzemeler ve aşırı ince cam yüzey kaplamaları kullanır. Bu sayede daha hafif ve ince olan OLED teknolojisi, dezavantaj olarak ise kısa ömürlüdür ve pahalıdır. QD teknolojisinde ise panel, arka tarafta beyaz LED bir aydınlatma sistemi kullanmak yerine, inorganik nano kristaller kullanarak çok renkli bir arka aydınlatma oluşturabiliyor. Bu sayede ekran, daha geniş bir renk gamına sahip oluyor ve renkleri izleyiciye daha gerçekçi tonlarda sunabiliyor. Temel 4 teknolojinin de mantığını basitçe anlattığımıza göre, QD-OLED teknolojisinin çalışma prensibine ufak bir giriş yapabiliriz.
Samsung tarafından ileriki tarihlerde göreceğimiz QD-OLED paneller, OLED ekranların avantajlarını taşımasına rağmen; dezavantajlarını bertaraf edebilecek. Aynı zamanda QD paneller kadar yüksek renk gamına ve gerçekçi renklere sahip olabilecek. Aslında adından da anlaşılabileceği gibi QD-OLED paneller, QD ve OLED teknolojilerinin bir çeşit melezi olacak. Üretiminin ise nispeten daha kolay olması ve daha düşük maliyetlere üretilebilmesinin mümkün olması bekleniyor. QD-OLED panellerde LED yanıklarının da önüne geçilerek; kullanım ömrünün uzatılması hedefleniyor. Kısaca özetlemek gerekirse, QD-OLED panellerin vaatlerine baktığımızda; daha uzun ömürlü bir yapıya ve daha kaliteli görüntüye sahip bir paneli, daha ucuza alabiliyorsunuz diyebiliriz. Tabi artık QD-OLED ekranlar alabileceğiz diye hemen sevinmemekte fayda var.
QD-OLED panellerin dezavantajları
Bu panellerin dezavantajları ve kullanım dolayısıyla oluşacak sıkıntılarını konuşabilmek için henüz çok erken. Fakat bazı tahminlerde bulunmak zor olmasa gerek. Gelin bunları sizlerle paylaşalım.
- OLED teknolojisi artık oturmuş bir yapıya ve pazarda belirli düzeyde bir rekabete sahip. Samsung’un atılımı ile QD-OLED paneller hayatımıza girmeye başlayacak olsa bile; bu alanda rekabetin oluşması zaman alabilir.
- Şuanda QD-OLED teknolojisi, seri üretime hazır bir modele sahip değil. Bu da seri üretimde yaşanabilecek birçok sıkıntının şimdiden ön görülebilmesinin zor olduğu anlamına geliyor.
- QD-OLED’lerin seri üretime geçmesi şu an için çok zor ve bununla ilgili kesin bir tarih de verilemiyor.
- Her ne kadar OLED’den ucuza üretilebilmesi mümkün olsa bile; yeni bir teknoloji olduğu için muhtemelen OLED ekranlardan daha pahalıya satılacaktır.
Siz QD-OLED teknolojisi ile ilgili neler düşünüyorsunuz. Yorumlarda paylaşabilirsiniz.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!