Son günlerde konuşulan 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun için Ak Parti Grubu’na sunulan düzenleme hakkında konuşuyoruz.
DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın 29 Ocak tarihindeki haberine göre planlanan değişiklikler ve neler olabileceğine bu videoda değiniyoruz.
DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’de çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak amacıyla hazırlanan yeni kanun taslağının detayları şöyle özetlenebilir:
15 Yaş altına Tam Yasak hazırlanan düzenlemeye göre, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açması yasaklanacak. Bu konuda ebeveyn izni olsa dahi 15 yaş altının Instagram, TikTok, X (Twitter) gibi platformlara üye olmasına izin verilmemesi hedefleniyor.
Taslakta Öne Çıkanlar:
- Kimlik ve Yaş Doğrulama: Sosyal medya platformlarına, kullanıcıların yaşını doğrulaması için etkili sistemler kurma zorunluluğu getiriliyor. Yani “yaşımı büyük girdim” dönemi kapanıyor, kimlik veya benzeri bir doğrulama sistemi öngörülüyor.
- Ağır Yaptırımlar (Bant Daraltma): Kurallara uymayan, çocukları koruyacak tedbirleri almayan veya Türkiye’de temsilci bulundurmayan platformlara önce para cezası, tekrarı halinde ise reklam yasağı ve %90’a varan bant daraltma (erişimin yavaşlatılması) cezası uygulanabilecek.
- Dijital Oyunlara Düzenleme: Sadece sosyal medya değil, dijital oyun platformları da (Steam, Epic Games vb.) kapsama alınıyor. Oyunlar için yaş derecelendirmesi zorunlu olacak ve çocukların sadece kendi yaşlarına uygun oyunlara erişmesi sağlanacak.
- 15 Yaş Üstü İçin Aile Kontrolü: 15-18 yaş arasındaki gençler için ise ebeveynlerin çocuklarının sosyal medya kullanım sürelerini ve erişimlerini yönetebileceği “aile kontrol mekanizmaları” zorunlu tutulacak.