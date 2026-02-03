Son günlerde konuşulan 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun için Ak Parti Grubu’na sunulan düzenleme hakkında konuşuyoruz.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın 29 Ocak tarihindeki haberine göre planlanan değişiklikler ve neler olabileceğine bu videoda değiniyoruz.

DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’de çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak amacıyla hazırlanan yeni kanun taslağının detayları şöyle özetlenebilir:

15 Yaş altına Tam Yasak hazırlanan düzenlemeye göre, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açması yasaklanacak. Bu konuda ebeveyn izni olsa dahi 15 yaş altının Instagram, TikTok, X (Twitter) gibi platformlara üye olmasına izin verilmemesi hedefleniyor.

Taslakta Öne Çıkanlar: