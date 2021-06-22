Xiaomi, yeni Redmi Note modellerinde 100W hızlı şarj desteği sunabilir!

Xiaomi‘nin sevilen serisi Redmi Note, yeni modellerinde 67W hızlı şarj yerine 100W hızlı şarj desteği ile birlikte gelebilir. İşte 100W destekli olması beklenilen Redmi Note‘un detayları.

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Xiaomi firmasını orta segmentte temsil eden Redmi Note serisi yepyeni bir şarj teknolojisi ile tanışacak gibi gözüküyor. Xiaomi’nin tüm dünyada beğenilen modellerini içerisinde barındıran Redmi Note serisinin yeni modellerinde 100W hızlı şarj desteği bulunacağı söyleniliyor. Peki 100W hızlı şarj desteği gerçekten sunulabilir mi? Gelin haberin detaylarına bakalım.

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Xiaomi‘nin başarılı akıllı telefon serisi Redmi Note, yeni bir sızıntı ile herkesi heyecanlandırdı. Şimdiye kadar adeta satış rekorları kıran Redmi Note serisi, söylentilere göre 100W hızlı şarj desteğine kavuşacak.

Önceki modellerde en yüksek 67W hızlı şarj desteği sunan Xiaomi Redmi Note, bu desteği sadece Redmi Note 10 Pro 5G ile sunmuştu. Bugün Weibo‘da Digital Chat Station tarafından yapılan bir paylaşımda Xiaomi’nin bu modellerde 100W hızlı şarj desteği sunmayı planladığı açıklandı.

Konu ile ilgili paylaşımı yapan Digital Chat Station, Xiaomi’nin yeni Redmi Note serilerinde 100W hızlı şarj desteği sunacağını ortaya çıkardı. Ek olarak Xiaomi‘nin kısa süre önce HyperCharge adındaki hızlı şarj teknolojilerini tanıttığını da göz önünde bulundurduğumuzda, bu bilginin yüksek bir ihtimalle doğru olduğunu söyleyebilriiz.

HyperCharge teknolojisi ile 8 dakikada %100 şarj!

Öte yandan HyperCharge teknolojisine bakacak olursak, Xiaomi 200W ve 120W olmak üzere iki farklı hızlı şarj teknolojisini gözler önüne sürmüştü. 200W HyperCharge teknolojisi ile 4000mAh’lik bir pili üç dakikada %50 oranında şarj etmeyi başaran Xiaomi, %100 şarja sekiz dakikada ulaşmıştı.

Aynı şekilde 120W HyperCharge teknolojisi ile yedi dakikada %50 şarj oranını yakalayan Xiaomi, %100 şarja 15 dakikada ulaşmıştı. Ayrıca 80W kablosuz hızlı şarj platformunun yine aynı bataryayı 19 dakikada tamamen doldurduğunu da belirtmek gerek.

Değerlere baktığımızda 100W hızlı şarj destekli bir Redmi Note modeli sunulursa 4000mAh‘lik bir bataryanın ortalama 18-20 dakika gibi bir sürede tam doldurulacağı görülüyor. Öte yandan Xiaomi‘nin amiral gemisi modellerinde 200W ve 120W HyperCharge teknolojilerinin kullanılacağı da aşikar. Bu durumda 100W hızlı şarj teknolojisinin Redmi Note serisine gelmesi hiç şaşırtıcı olmaz.

Bakalım Xiaomi 100W hızlı şarj teknolojisini gerçekten Redmi Note serisinde sunacak mı. Sizce Redmi Note serisi 100W hızlı şarj desteğine kavuşacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.