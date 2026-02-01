Alçak Dünya yörüngesindeki uydu sayısı her geçen gün artarken, beraberinde getirdiği çarpışma riskleri de uzay endüstrisi için büyük bir endişe kaynağı haline geliyor. Bu soruna çözüm bulmayı amaçlayan SpaceX, on binlerce uydudan anlık veri toplayarak yörüngeyi izleyecek yeni sistemini duyurdu. Peki, Stargaze adı verilen bu teknoloji, uzaydaki bu kaosu nasıl önlemeyi hedefliyor?

SpaceX, Stargaze ile yörüngeyi nasıl izleyecek?

Şirketin tanıttığı yeni Stargaze platformu, mevcut uzay trafiği yönetim sistemlerinden temel bir noktada ayrılıyor: veriyi yeryüzünden değil, doğrudan uzaydan topluyor. Bu sistem, şirketin yörüngedeki 9.500’den fazla Starlink uydusuna entegre edilmiş yaklaşık 30 bin adet yıldız izleyici sensörünü kullanıyor. Bu devasa ağ, yörüngedeki nesnelerin hareketlerini çok daha hassas bir şekilde takip etme imkanı sunuyor.

Normalde bu sensörlerin birincil görevi, uyduların kendi konumlarını ve yönelimlerini belirlemek. Ancak Stargaze sayesinde bu sensörler, artık çevrelerindeki diğer nesneleri de sürekli olarak tarayan birer gözlemciye dönüşüyor. Bu sayede, geleneksel yer tabanlı radar ve teleskopların gözden kaçırabileceği veya hatalı tahminlerde bulunabileceği riskler, daha erken ve daha doğru bir şekilde tespit ediliyor.

Geleneksel sistemler neden yetersiz kalıyor?

SpaceX‘e göre, son yıllarda artan çarpışma risklerinin arkasında birkaç temel neden yatıyor. Görevini tamamlamış roket gövdelerinin yörüngede kontrolsüzce dolaşması, bazı uydu operatörlerinin manevra bilgilerini paylaşmaması ve ülkelerin gerçekleştirdiği anti-uydu testlerinin yarattığı enkaz bulutları, uzayı adeta bir mayın tarlasına çeviriyor.

Mevcut yer tabanlı izleme sistemleri ise bu kadar yoğun bir trafiği yönetmekte zorlanıyor. Özellikle uzaydaki hava koşullarının hızla değiştiği anlarda, bu sistemlerin yörünge tahminlerindeki hata payı artıyor. Bu durum, olası bir çarpışma riskinin saatler sonra fark edilmesine neden olabiliyor ki bu da manevra için çok geç kalınması anlamına gelebilir.

İşte Stargaze tam da bu noktada devreye giriyor. Sistem, SpaceX filosunun tamamından günde yaklaşık 30 milyon potansiyel yakınlaşma tespiti yapıyor. Bu veri akışı, olası çarpışma uyarılarının saatler seviyesinden dakikalar seviyesine inmesini sağlıyor. Böylece uydu operatörleri, tehlike anında çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde kaçınma manevrası planlayabiliyor.

Şirket, bu devrim niteliğindeki sistemi tüm uydu operatörlerine ücretsiz olarak sunacağını açıkladı. Halihazırda bir düzineden fazla operatörün katılımıyla kapalı beta sürecinde test edilen Stargaze, genel kullanıma açıldığında uzayda daha şeffaf, hızlı ve koordineli bir trafik yönetimi dönemi başlatmayı hedefliyor.

