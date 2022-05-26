Bir Google siber güvenlik ekibi, Rus bilgisayar korsanları ile Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma kampanyası olan Brexit’ten özel e-postaları ve diğer bilgileri sızdıran bir sayfa arasındaki bağlantıları ortaya çıkardı.

“Very English Coop d’Etat” web sitesi, bir dizi üst düzey yerel siyasi şahsın Brexit kararlarını kontrol ettiğini ve operasyonun sonraki adımları hakkında konuşmak için mesaj alışverişinde bulunduğunu iddia ediyor.

Ayrıca bkz: ProtonMail Hizmetlerini Yeni ‘Proton’ Markası Altında Birleştiriyor!

Birleşik Krallık’ın ayrılışı, Rus ajanlarının sosyal ağlardaki kampanyalara olası müdahalesiyle de 2020’de resmileştirildi.

Şimdilik, sızdırılan e-postaların gerçekliği doğrulanmadı, ancak ilgili kişilerden bazıları izinsiz girişler konusunda uyardı ve ProtonMail e-posta istemcisinin hesaplarını tehlikeye attığı iddia edilen Rus ajanları suçladı.

Söz konusu grup Cold River olarak adlandırılıyor ve sitenin işleyiş şekli ile Rus işgalcilerin daha önce gerçekleştirdiği kampanyalar arasında benzerlikler var. Şimdilik, işgalciler ile Vladimir Putin hükümeti arasındaki bağlantıya dair bir kanıt yok.