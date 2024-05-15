Google yapay zeka konusundaki elini güçlendirmeye devam ediyor. Google en son modeli olan Gemini 1.5 Pro’yu Gemini Advanced abonelerine sunacağını açıkladı. Gemini 1.5 Pro, son kullanıcıya açık chat botlar içinde en uzun bağlam penceresi olan ve 1 milyon parçadan başlayan genişletilmiş bağlam penceresi de dahil en son teknik yenilikleri getiriyor. Bu kadar uzun bir bağlam penceresi, Gemini Advanced’in birden fazla büyük belgeyi toplamda 1.500 sayfaya kadar dosyaları anlamlandırabileceği veya 100 e-postayı özetleyebileceği anlamına geliyor. Yakında bir saatlik video içeriklerini veya 30.000’den fazla satıra sahip kod tabanlarını da işleyebilecek.

Bu uzun bağlam penceresinden yararlanmak için Google Drive aracılığıyla veya doğrudan cihazınızdan Gemini Advanced’e dosya yükleme özelliği ekleniyor. Gemini sizin yerinize karmaşık belgeleri inceleyerek kira sözleşmenizdeki evcil hayvan politikasının ayrıntılarını öğrenmek veya çoklu uzun araştırma makalelerinin temel argümanlarını karşılaştırmak gibi görevleri yerine getirebilir. Yakında Gemini Advanced, e-tablolar gibi yüklenen veri dosyalarından anında içgörüler ortaya çıkaracak ve özel görselleştirmeler oluşturarak bir veri analisti olarak hareket edecek.

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Yazarak veya konuşarak Gemini ile daha doğal bir şekilde etkileşim kurmanızı sağlayacak yeni yollar da ekleniyor. Google Mesajlar’da Gemini ile artık arkadaşlarınıza mesaj gönderdiğiniz uygulamada Gemini ile sohbet edebilirsiniz.

Önümüzdeki aylarda, Gemini ile konuşmayı daha sezgisel hale getirmek için en son konuşma teknolojimizi kullanan, mobil yeni bir konuşma deneyimi olan Live’ı Gemini Advanced abonelerinin kullanımına sunulacak. Gemini Live, Gemini ile konuşup seçeceğiniz çeşitli doğal seslerden biriyle yanıt alabilirsiniz. Hatta insanlarla sohbet ederken olduğu gibi kendi belirlediğiniz hızda konuşabilir, yanıtın ortasında açıklayıcı sorular sormak için Gemini’ın sözünü kesebilirsiniz.

Diyelim ki bir iş görüşmesine hazırlanıyorsunuz veya önemli bir konuşmanın provasını yapıyorsunuz: Live’ı açın ve Gemini’den hazırlanmanıza yardım etmesini isteyin. Gemini, iş görüşmesi yaparken vurgulayabileceğiniz becerileri veya sahneye çıkmadan önce topluluk önünde konuşma hakkında ipuçları vererek öneriler sunacaktır. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde Live’ı açtığınızda kameranızı kullanabilecek ve etrafınızda gördükleriniz hakkında sohbet başlatabileceksiniz.

Bazen bir geziyi araştırmak ve organize etmek için harcadığınız zaman, gezinin tadını çıkararak geçirdiğiniz zamandan fazla olabilir. Gemini Advanced’in yeni planlama deneyimi, yalnızca size özel bir seyahat programı oluşturmak için önerilen etkinliklerin bir listesini göstermenin ötesine geçerek doğrudan gezinin planlanmasına katkıda bulunacak.

Gemini’a şunu sorduğunuzu düşünün: “Ailemle birlikte Şeker Bayramı için Marmaris’e gidiyorum. Oğlum tarih meraklısı, kocam ise deniz ürünlerine bayılıyor. Uçuş ve otel bilgilerimi Gmail’den alıp hafta sonunu planlamama yardımcı olabilir misin?”

Bu istem, Gemini’nin diğer chat botlar gibi halka açık bilgileri sunmaktan çok daha fazlasını yapmasını gerektirir. Gemini, uçuş saatini, yemek tercihlerinizi ve yerel müzeler hakkındaki bilgilerinizin yanında gidilecek yerlerin nerede olduğunu ve aktiviteler arasında yolculuğun ne kadar süreceğini de hesaba katar. Uçuş bilgilerinizi Gmail’den alır, otelinizin yakınındaki restoran ve müze önerileri için Google Haritalar’a bakar ve günün geri kalanını doldurmak için Marmaris Kalesi ziyareti veya plaja inmek gibi aktiviteler önermek için Arama’yı kullanır. Tüm bu bilgileri sizin için sentezler ve kişisel, özelleştirilmiş ve tüm isteklerinizi karşılayan bir seyahat programı oluşturur. Değişiklik yaparsanız veya daha fazla ayrıntı eklerseniz seyahat planı otomatik olarak güncellenir.

Gemini Advanced aboneleri yakında Gemini’ın özelleştirilmiş sürümleri olan Gem’leri kullanarak daha da kişisel bir deneyim yaşayabilecek. İstediğiniz Gem’i oluşturabilirsiniz: kişisel bir spor salonu arkadaşı, aşçı yardımcısı, kodlama yazma ortağı ya da yaratıcı yazarlık rehberi. Kurulum da son derece kolay. Gem’inizin ne yapmasını istediğinizi ve nasıl tepki vermesini istediğinizi basitçe açıklayın, örneğin “koşu antrenörüm olarak bana günlük bir koşu planı hazırla ve pozitif, iyimser ve motive edici ol.” Gemini bu talimatları alır ve tek tıklamayla bunları geliştirerek özel ihtiyaçlarınızı karşılayan bir Gem oluşturur.

Geçtiğimiz yıl Gemini’a eklenen uzantılar, halihazırda kullanmakta olduğunuz Google uygulama ve hizmetleriyle daha fazla iş yapmanızı sağladı. Favori parçalarınızı çalmanıza, yeni parçalar aramanıza ve keşfetmenize olanak tanıyan YouTube Music Uzantısı gibi uzantılarla Google uygulamalarını Gemini’a getirmeye devam ediyoruz. Gemini ile şarkının adını bilmeseniz bile favori bir dizeyi veya öne çıkan bir sanatçıyı belirterek favori müziğinizi arayabilirsiniz.

Yakında Google Takvim, Görevler ve Keep uygulaması da dahil olmak üzere daha fazla Google aracını Gemini’a bağlayacağız. Böylece çocuğunuzun okul müfredatının resmini çekip Gemini’dan her ödev için bir takvim girişi oluşturmasını istemek veya yeni bir tarifin fotoğrafını çekip onu alışveriş listeleri olarak Keep’inize eklemek gibi işlemler gerçekleştirebileceksiniz.

Pek çoğu işletmelerin de kullanımına açılan bu güncellemeler sayesinde tek bir istemle Gemini’nin şimdiye kadar sunduğu en kişisel ve yararlı deneyimi yaşayacaksınız.