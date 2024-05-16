Siber güvenlik alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Trend Micro, kapsamlı siber güvenlik platformu Trend Vision One™’a yapay zeka odaklı yeni siber risk yönetimi özelliklerinin eklendiğini açıkladı. Yeni özellikler, 10’un üzerinde sektörel teknoloji kategorisini tek bir çözüme sorunsuz bir şekilde entegre ederek güvenlik, bulut ve BT ekiplerinin riskleri çok daha proaktif bir şekilde yönetmelerini sağlıyor.

Entegrasyon, tehditlerin tespiti, risk değerlendirmesi, önceliklendirme ve düzeltme dahil olmak üzere tüm siber risk yaşam döngüsünün daha kolay yönetilebilmesine olanak tanıyarak kullanıcıların eski saldırı yüzeyi yönetim araçlarından elde edebileceklerinin çok daha fazlasına ulaşmalarına olanak tanıyor.

Yeni özellikleri erken aşamada denemeye başlayan Xsolis Bilgi Güvenliği Yöneticisi Dr. Andrew Adams konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Trend Micro, bize yalnızca rakipsiz risk puanlaması sunmakla kalmıyor, aynı zamanda telemetriyi herkesten daha iyi anlamlandırıyor. Bu, hızlı bir şekilde düzeltici önlemler almak ve siber dayanıklılık oluşturmak için riski bağlamsallaştırmamızı ve önceliklendirmemizi sağlıyor. Sağlık hizmetleri teknolojilerinde yapay zeka kullanımında lider bir şirketiz. Trend Micro güvenlik konusunda da bizim önde olmamızı sağlıyor ve olaylara müdahale etmek zorunda kalmak yerine ihlal riskini proaktif olarak azaltmamızı sağlıyor.”

Son dönemde yapılan düzenlemeler kurumların siber güvenliğe daha fazla önem vermelerine ve yönetim kurullarının siber riskleri daha kapsamlı bir risk yönetimi stratejisinin bir parçası olarak kabul etmelerine neden oluyor. Trend Micro, CISO’ların riskleri yöneticilere erken ve daha etkili bir şekilde iletmelerini sağlayarak aşırı yük altındaki BT ekiplerinin iş akışlarını kolaylaştırmalarını ve benzeri görülmemiş bir görünürlük düzeyiyle önceliklendirmeyi ve düzeltmeyi merkezileştirmelerini sağlıyor.

Avrasya Bölgesi Teknik Lideri Burçin Olgaç, “Sektörün saldırı yüzeyinde daha fazla görünürlük talebi yeni bir şey değil. Bu nedenle ‘platformlaştırma’ gibi moda sözcüklerde bir artış görüyoruz. Ancak müşteriler bir araya getirilmiş bir platform istemiyor. Gerçek görünürlük ve riskleri etkin bir şekilde değerlendirme yeteneği istiyorlar. Biz daha da ileri giderek kurumların yalnızca en kritik risklerinin nerede olduğunu bilmelerini değil, aynı zamanda bunların etkilerini azaltmalarını ve düzeltmelerini de sağlıyoruz. İlk altı ayda artan kullanım güvenlik yöneticileri ve siber güvenlik sektörünün de aynı fikirde olduğunu gösteriyor” dedi.

Trend Vision One™ Attack Surface Risk Management (ASRM, Saldırı Yüzeyi Risk Yönetimi) çözümü aracılığıyla sunulan yeni siber risk yönetimi özellikleri, siber güvenlik ekiplerine tüm kurumsal ortamda kapsamlı, kesin ve sürekli risk değerlendirmesi sağlıyor. Bu, noktasal çözüm tedarikçileri ve bir araya getirilmiş satın alma yaklaşımları arasında yaygın olan silo risk görünümlerinin ve sabit değerlendirmelerin ötesinde büyük bir adıma işaret ediyor.

IDC Güvenlik ve Güven Araştırma Direktörü Michelle Abraham, “Trend Vision One platformunun bir parçası olan Saldırı Yüzeyi Risk Yönetimi, konsolide risk görünürlüğü ve yönetimi sağlamak için kör noktaları ortadan kaldırıyor. Genişletilmiş tespit ve müdahale (XDR) ile kimlik telemetrisi, kuruluşların ihlallere karşı dayanıklılık oluşturmasına, saldırı yüzeyini en aza indirmesine ve sıfır güven uygulamalarını desteklemesine yardımcı oluyor ve Saldırı Yüzeyi Risk Yönetiminin gücünden daha iyi faydalanmalarına olanak tanıyor” dedi.

İhlal yoğunluğu ve etkisi arttıkça ve siber saldırganlar dolandırıcılık faaliyetlerine yardımcı olmak ve saldırı ölçeğini artırmak için yapay zekaya yöneldikçe, proaktif siber risk yönetimi kurumsal iş liderleri, yönetim kurulları ve devlet kurumları için kritik bir husus olarak ön plana çıkıyor. 2023 yılında ABD’de rekor sayıda kamuoyuna açıklanmış veri ihlali yaşandı ve 353 milyondan fazla mağdur bu durumdan etkilendi.

Trend Vision One™ Attack Surface Risk Management (ASRM) çözümü hakkında ayrıntılı bilgi almak için https://www.trendmicro.com/en_ca/business/products/detection-response/attack-surface-management.html adresini ziyaret edebilirsiniz.