İsviçre merkezli şifreli e-posta sağlayıcısı ProtonMail, bugün mahremiyete öncelik veren hizmetlerinin yeniden yapılandırıldığını ve bunları yeni bir birleştirici marka adı altında birleştirdiğini duyurdu.

Bugün, gizliliğinize saygı duyan bir internet hareketinde ileriye doğru en büyük adımımızı atıyoruz. Yeni, güncellenmiş Proton, bir hesap, birçok hizmet ve varsayılan olarak bir gizlilik ekosistemi sunar. Artık modernize edilmiş bir görünüm ve his ile birleşik korumanın keyfini çıkarabilirsiniz. Birleşik bir Proton’a dönüşmek, uçtan uca şifreli bir e-posta sağlayıcısından tam bir gizlilik ekosistemine doğru büyümemizi yansıtıyor ve Proton topluluğuna daha da fazla fayda sağlamamıza ve gizliliği herkes için erişilebilir hale getirmemize olanak tanıyor.

Daha önce kullanıcılar, şirketin sunduğu her hizmete yalnızca bireysel olarak abone olabiliyordu. İleriye dönük olarak, yeni Proton, tümü proton.me’den erişilebilen Proton Mail, Proton VPN, Proton Calendar ve Proton Drive dahil olmak üzere şirketin varsayılan olarak gizlilik ekosisteminde sunulan tüm hizmetlere erişmek için tek bir hesap sunuyor.

Tüm Proton hizmetleri, ücretli planlar aracılığıyla daha gelişmiş özellikler ve daha fazla depolama alanıyla birlikte ücretsiz katman olarak kullanılabilir durumda kalır. Ücretsiz Proton katmanı, 1 GB‘a kadar depolama alanı ve bir Proton e-posta adresinin yanı sıra Proton’un şifreli Takvim ve VPN hizmetlerine erişim içeriyor.

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Marka değişikliğinin bir parçası olarak, mevcut hesap sahipleri ek e-posta adresleri, VPN bağlantıları ve daha fazlası dahil olmak üzere ek ücret ödemeden depolama artışı ve yeni özellikler alacak.

Proton Değişiklikleri vurgulamak için, yeni masaüstü ve mobil uygulamaları için yeni logolar, renkler ve güncellenmiş, modernize edilmiş bir tasarımla şirketin web tabanlı hizmetlerinin görsel bir revizyonunu da sunuyor.

ProtonMail, Mayıs 2014‘te kitle fonlaması hizmeti olarak başladı ve Mart 2016’da, CERN ve MIT‘den ücretsiz olarak erişilebilen açık kaynak koduyla kullanımı kolay, uçtan uca şifreli bir e-posta hizmeti sunmayı amaçlayan bir grup bilim insanı tarafından başlatıldı. Şirketin yeni web sitesinde Proton’un geçmişi, hizmet planları ve gizlilik ve güvenlik politikası hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.