OpenAI, yapay zeka modeli GPT-4o’yu tanıtarak yapay zeka alanındaki ilerlemelerini gösterdi. Bu hamle, yapay zekayı herkes için daha erişilebilir hale getirme ve geliştirme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha vurguladı.

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GPT-4o, GPT-4’ün zeka seviyesini sunarken, dikkate değer hız iyileştirmeleri ve metin, ses ve video işleme yeteneklerinde genişlemiş bir yelpaze sunuyor. “Omni” olarak anılan bu model, özellikle görüntü tanıma, metin çevirisi veya gerçek zamanlı spor kuralları açıklama gibi görevlerde öne çıkıyor. Ayrıca, 50’den fazla dili destekleyerek küresel erişilebilirliği artırıyor.

Model Değerlendirmeleri: GPT-4o, metin analizi, mantık yürütme ve kodlama yeteneklerinde üst düzey performans sergiliyor. Ayrıca, çoklu dil, ses ve görüntü işleme yeteneklerinde yeni standartlar belirliyor. Dil tanıma konusunda ise 20 temsili dil arasında geçiş yapabilme kabiliyeti, modelin çok yönlülüğünü artırıyor.

Modelin çok yönlülüğü, metin, ses ve görüntü formatları arasında sorunsuz etkileşim sağlıyor. GPT-4o, insan konuşmalarına benzer yanıt süreleriyle öne çıkarken özellikle video ve ses analizi gibi alanlarda yüksek performans sergiliyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman, yeni ses (ve video) modunu deneyimlediği en iyi bilgisayar arayüzü olarak övüyor. Bu özellik, filmlerdeki yapay zeka teknolojisini hatırlatırken son derece gerçekçi bir deneyim sunuyor.

Altman, önceki arayüzlerle karşılaştırıldığında bu yeni modelin hızını, zekasını, eğlencesini, doğallığını ve destekleyiciliğini takdir ediyor. Bilgisayarların kullanıcılarına daha önce hiç olmadığı kadar güç verdiğini belirterek kişiselleştirme ve görev yürütme gibi özelliklerle heyecan verici bir gelecek öngörüyor.

OpenAI, GPT-4o’da güvenliği vurgulamak için filtrelenmiş eğitim verileri ve eğitim sonrası iyileştirmeler gibi teknikleri kullanıyor. Hazırlık Çerçeveleri aracılığıyla yapılan değerlendirme, kritik alanlarda orta düzeyde risk seviyesi sağlarken, kapsamlı dış değerlendirmeler yeni alanlarda risklerin belirlenmesine ve azaltılmasına yardımcı oluyor.

OpenAI, misyonuna uygun olarak ChatGPT Ücretsiz aboneleri de dahil olmak üzere daha fazla kullanıcıya gelişmiş AI araçlarını sunuyor. GPT-4 düzeyinde zeka, web yanıtları, veri analizi, fotoğraf tartışmaları ve dosya yüklemeleri gibi özellikler artık mevcut. Ancak, kullanım sınırlamaları nedeniyle GPT-3.5’e geçiş yapılması gerekebilir.

Masaüstü Uygulaması: Yeni macOS uygulaması, kullanıcıların ChatGPT’ye kolay erişim sağlamasını ve ekran görüntüsü tartışmalarının sorunsuz olmasını sağlıyor.

Sesli Konuşmalar: Kullanıcılar, gelecekte ses ve video iyileştirmelerine yönelik planlarla doğrudan masaüstü uygulamasından sesli sohbetlere katılabilecekler.

macOS Uygulamasının Sunumu: macOS uygulaması şu anda Plus kullanıcıları için kullanılabilirken, Windows sürümünün daha sonra yayınlanması planlanıyor.

Geliştirilmiş Arayüz: ChatGPT, daha ilgi çekici bir deneyim sunmak için yenilenmiş, kullanıcı dostu bir arayüze sahip.

GPT-4o’nun yetenekleri, halihazırda ChatGPT’ye entegre edilmiş metin ve resim özellikleriyle birlikte yavaş yavaş kullanıma sunuluyor. Ücretsiz katmanda mevcut olan ve Plus kullanıcıları için daha yüksek mesaj limitleri sunan GPT-4o, erişilebilirliği artırmayı hedefliyor. Geliştiriciler, API aracılığıyla GPT-4o’ya erişebilir ve daha yüksek hızların ve artırılmış hız limitlerinin tadını çıkarabilirler. Ses ve video özelliklerine yönelik destek ise yakında seçili API iş ortaklarını da kapsayacak şekilde genişletilecek.