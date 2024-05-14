Gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanan Galaxy S25 Ultra, Samsung hayranları arasında heyecan uyandırıyor. Ancak, şimdiye kadar Samsung’un bu yeni model için ne planladığına dair çok fazla bilgi bulunmuyor. Ancak, bir süredir aynı tasarım ve konfigürasyonu hedefleyen şirketin, gelecek yıl değişiklikler yapabileceği konuşuluyor.

Gelen bir söylentiye göre, Galaxy S25 Ultra’nın sadece üç kamerayla gelebileceği konuşuluyor. Bu, Samsung’un yakınlaştırma kameralarından birini kaldıracağı anlamına geliyor. Şu anda, Galaxy S24 Ultra’nın arkasında iki yakınlaştırma kamerası bulunuyor; biri 5x, diğeri ise 3x yakınlaştırma kapasitesine sahip. Önceki modellerde ise 3x ve 10x yakınlaştırma kameraları bulunuyordu.

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Söylentiye göre, Samsung şu anda bir Galaxy S25 Ultra prototipi üzerinde çalışıyor ve cihazın arkasında üç kamera olduğu belirtiliyor. Ayrıca, kaldırılan yakınlaştırma sensörünün 3x olduğu ifade ediliyor. Bu durum, Samsung’un değişken bir yakınlaştırma lensi üzerinde çalıştığını gösteriyor. Ancak, bu bilgiler henüz doğrulanmadı ve son ürünün bu şekilde olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Bu söylentiye dayalı olarak, Galaxy S25 Ultra’nın potansiyel bir değişikliği oldukça etkileyici olabilir. Ancak, önemli bir not olarak, şu anda bahsedilenler sadece bir prototip üzerine dayanıyor ve son ürünün bu özelliklerden farklı olabileceği unutulmamalı. Samsung’un Galaxy S25 serisindeki gelişmeler hakkında net bilgilere ulaşmak için resmi duyuruları beklememiz gerekecek.

Şu anda, şirketin muhtemelen Galaxy Z serisi cihazları üzerinde çalıştığı düşünülüyor. Ancak, bu, Galaxy S25 serisine yönelik çalışmaların yapılmadığı anlamına gelmiyor. Samsung’un, gelecek nesil akıllı telefonlarını geliştirmek için şimdiden çalışmalar yürüttüğü düşünülüyor.