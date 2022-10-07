Google, geçtiğimiz gün tanıttığı Pixel 7 serisi ile Apple’ın iPhone 14 serisine güçlü bir yanıt vermiş oldu. Önceki seriye göre önemli iyileştirmeler içeren ve tasarım hatlarıyla herkesin dikkatini çeken Google’ın yeni amiral gemisi serisinden farklı bilgiler gelmeye devam ediyor.

İş dünyası hakkındaki haberleriyle tanınan Nikkei Asia tarafından paylaşılan son bilgiler, serinin satışa sunulacağı ülke listesinin genişlemesiyle beraber Google’ın rekor sayıda Pixel 7 üretimi yapacağını gösteriyor!

Satışların İkiye Katlanacağı Düşünülüyor!

Google’ın Pixel 6 serisi,

Avustralya

Kanada

Fransa

Almanya

İrlanda

Japonya

Tayvan

İngiltere

Amerika Birleşik Devletleri

olmak üzere, toplam 9 ülkede satışa sunulmuştu. Google, Pixel 7 serisi ile beraber listeye Norveç, İsveç, Danimarka, Hollanda ve Hindistan’ı da ekledi ve toplam sayıyı 14’e çıkardı.

1 milyar 380 milyon kişinin yaşadığı Hindistan’da Pixel serisine ilginin büyük olduğunu ve Google’ın Hindistan pazarından oldukça umutlu olduğunu söylemek mümkün.

Öyle ki, listeye eklenen yeni ülkeler ile birlikte Pixel 7’nin üretim kapasitesi 8 milyon birime yükselmiş durumda. Bunun Pixel 6 serisinin iki katı olduğu görülüyor. Yani Google’ın Pixel 7 serisine ciddi bir yatırım yaptığını söylemek mümkün.

Her ne kadar 8 milyon birimlik bir üretim hacmi Samsung, Apple ve Xiaomi gibi dev üreticilerin oldukça gerisinde olsa da bu firmaların küresel pazarda faaliyet gösterdiğini, Google’ın Pixel 7 serisinin ise yalnızca 14 ülkede satışta olacağını hatırlatmakta fayda var.

8 milyonluk Pixel 7 serisi üretimine ek olarak, 2023 başında tanıtılması beklenen ve Pixel 7 serisinin uygun fiyatlı modeli olacak Pixel 7a için de 4 milyonluk bir üretim hacminin planlandığı konuşuluyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye de Pixel 7 serisinin satılacağı ülkeler listesinde yer almalı mıydı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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