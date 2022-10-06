Google, şirketin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu Pixel 7 ve Pixel 7 Pro‘yu tanıttı. Pixel 7, 90Hz yenileme hızına sahip daha küçük 6,32 inç FHD+ OLED ekran ve daha küçük bir batarya ile geliyor. Pixel 7 Pro ise 10-120Hz değişken yenileme hızına sahip 6,7 inç Quad HD+ OLED ekranla geliyor. Bunlar, önceki modele göre %25 daha yüksek pik parlaklığa sahip.

Her iki akıllı telefon da 5G destekli Google Tensor G2 işlemci ile ve Titan M2 Güvenlik çipi ile birlikte geliyor. Bunlar Android 13’ü çalıştırıyor ve Pixel 6 serisine benzer şekilde, bunlar 5 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri alacak ve işletim sistemi güncellemeleri 3 yıl olacak.

Telefonlar sırasıyla zirkonya püskürtmeli mat alüminyum ve cilalı alüminyum çerçeveye sahip. Önde ve arkada Corning Gorilla Glass Victus korumasına sahip olan bu telefonlar toza ve suya dayanıklılık için IP68 derecesine sahip.

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Her iki telefonda da 50 megapiksel kamera ve 12 megapiksel ultra geniş lens bulunurken, Pixel 7 Pro’da makro seçenekli otomatik odaklı ultra geniş kamera ve ayrıca Pixel 6 Pro’ya kıyasla 4x optik yakınlaştırma ve 20x dijital yakınlaştırmaya kıyasla 5x optik yakınlaştırma ve 30x dijital yakınlaştırma destekli 48MP telefoto kamera bulunuyor.

Her ikisi de Fotoğraf bulanıklığını giderme, portre video için Sinematik Bulanıklık, yüz kilidi açma destekli 10,8 MP ön kamera ve Snap, TikTok ve YouTube ile de çalışan 10 bit HDR video kaydı özelliklerine sahip.

Pixel 7 4355mAh bataryaya ve Pixel 7 Pro 5000mAh bataryaya sahip ve her ikisi de 30W hızlı şarj ve kablosuz şarj özelliğine sahip. Bunlar, aşırı pil tasarrufu modunda 72 saate kadar pil ömrü vaat ediyor.