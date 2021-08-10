Google, Play Store’a büyük değişiklik getiriyor!

Google, Play Store’da yayınlanan uygulamaların geliştirilmesi ve işlevselliği söz konusu olduğunda işini sıkı tutacağa benziyor ve tavrını bu aydan itibaren tamamen değiştiriyor. Şimdiye kadar uygulamaları bildiğiniz gibi çoğunlukla Play Store’dan indiririz veya APK olarak kurup kullanırdık. Ya da Android uygulamaları kit halinde indirip kurulumunu yapardık.

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Artık bir uygulama Play Store’da çıkarken tek bir paket halinde olacak. Ardından aynı kompakt formda, arzu eden Android kullanıcıları tüm olasılıklar ve sonuçları göze almış bir şekilde uygulamayı indirecek. Yani daha basit bir örnekle açıklamak gerekirse; Üst segment bir telefon kullanıyorsanız eğer, uygulamaların giriş segment telefonlara yönelik “Lite” versiyonlarını da aslında indirmiş olacaksınız. Kulağa ne kadar basit gelse de, kullanıcıya ihtiyaç duyacağından veya kendi cihazında kullanacağından çok daha fazlasını yükleyeceği anlamına geliyor.

Ancak 1 Ağustos’tan itibaren Google, Android yazılım geliştiricilerinin tüm uygulamalarını daha yeni AAB (Android App Bundle) çerçevesi aracılığıyla çıkartmaları gerektiğini zorunlu kılıyor. İyi haber şu ki, iki standart arasında çok fazla değişiklik yapmaları gerekmediğinden, geçiş geliştiriciler için büyük bir güçlük oluşturmayacak.

Bu olayın sadece geliştiriciler tarafını etkileyeceğini ve son kullanıcılar tarafından herhangi bir sorun yaratmayacağını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Çünkü bu yeni değişiklik kullandığınız Android cihazınıza en sorunsuz deneyimi sunmak için uygulama içindeki bileşenlerin çok daha fazla bölümlendirilmesine, önceliklendirilmesine ve optimizasyon sorunları anlamına da gelebiliyor. Peki tüm bunların anlamı ne, onu açıklayalım:

Google Play’de gereksiz uygulama karmaşası olmayacak

APK biçiminde uygulama çıkartmak isteyen bir geliştiric,i Android uygulamasının birden çok Android cihaz türünde (örneğin; akıllı telefonlar ve tabletlerde) kullanılabilir olmasını isterse iki yoldan birini seçmek zorunda kalırdı. İlk senaryoda, uygulamayı kullanacak her cihaz için gerekli tüm özellikleri ve farklı grafikleri oluşturacak ve hepsini Play Store’da tek bir uygulamada toplaması gerekiyordu. Ya da alternatif olarak geliştiriciler, uygulamanın çalıştırılacağı her Android cihazı için ayrı APK’lar oluşturup yayınlaması gerekiyordu. Fakat bu yöntem hem zaman kaybına yol açıyor ve ve geliştiricileri zor bir sürece sokuyor.

Şimdi ise AAB çerçevesinde tek bir paket haline gelecek uygulamalarla Play Store, paketi akıllıca ayrı APK’lara bölerek hangisinin cihazınız için en uygunu olduğunu anlayacak ve böylece yalnızca gerekli olanı indirecek. Google, bu optimize edilmiş APK’ların eski muadillerinden %15 daha az yer kapladığını iddia ediyor.

Başarılı Bölümlendirmeye sahip olacak

Bu yeni süreçle birlikte uygulamaların gerektiğinde son kullanıcıya birer birer indirilebilecek farklı hedeflere ve önceliklere sahip bileşenlere ayrılması sağlanacak. Play Store daha sonra hangi sürümün veya bileşenlerin bir kullanıcının belirli cihazına yükleneceğini, gereksiz paketlerle karışıklık yaratmadan otomatik olarak bilecek.

Oyunları veya diğer daha ağır, çok katmanlı uygulamaları (photoshop vb.) da ihtiyaç duyulduğunda telefonunuza parça parça indirilebilme özelliğine sahip olacak. Grafik ağırlıklı yeni bir oyuna başlarsanız, Play Store bunu bölüm bölüm bazında (veya bir seferde birkaç bölüm) cihazınıza indirebilir, böylece her seferinde her bir bölüm için yükleme süreleriyle uğraşmanıza gerek kalmayacak.

Alt-Orta segment cihazlara daha az yük bindirilecek

Google Play Store’da olacak değişiklikler, en yeni amiral gemiler diye tabir ettiğimiz üst seviye telefonlarda bile uygulama kullanıcı deneyimini kolaylaştıracak olsa da, daha eski veya daha yavaş telefonlara sahip olanlar yükleme sürelerinde önemli bir fark görecek ve bindirilen yükte azaltılacak. Daha eski veya düşük seviye telefonlar genellikle daha güçsüz işlemcilere ve daha az depolama alanına sahip olduğundan dolayı en büyük değişim o cihazlarda görülecek.