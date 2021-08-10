Akıllı Telefonlar
Google, Play Store’a büyük değişiklik getiriyor!
Google, Play Store’da yayınlanan uygulamaların geliştirilmesi ve işlevselliği söz konusu olduğunda işini sıkı tutacağa benziyor ve tavrını bu aydan itibaren tamamen değiştiriyor. Şimdiye kadar uygulamaları bildiğiniz gibi çoğunlukla Play Store’dan indiririz veya APK olarak kurup kullanırdık. Ya da Android uygulamaları kit halinde indirip kurulumunu yapardık.
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Artık bir uygulama Play Store’da çıkarken tek bir paket halinde olacak. Ardından aynı kompakt formda, arzu eden Android kullanıcıları tüm olasılıklar ve sonuçları göze almış bir şekilde uygulamayı indirecek. Yani daha basit bir örnekle açıklamak gerekirse; Üst segment bir telefon kullanıyorsanız eğer, uygulamaların giriş segment telefonlara yönelik “Lite” versiyonlarını da aslında indirmiş olacaksınız. Kulağa ne kadar basit gelse de, kullanıcıya ihtiyaç duyacağından veya kendi cihazında kullanacağından çok daha fazlasını yükleyeceği anlamına geliyor.
Ancak 1 Ağustos’tan itibaren Google, Android yazılım geliştiricilerinin tüm uygulamalarını daha yeni AAB (Android App Bundle) çerçevesi aracılığıyla çıkartmaları gerektiğini zorunlu kılıyor. İyi haber şu ki, iki standart arasında çok fazla değişiklik yapmaları gerekmediğinden, geçiş geliştiriciler için büyük bir güçlük oluşturmayacak.
Bu olayın sadece geliştiriciler tarafını etkileyeceğini ve son kullanıcılar tarafından herhangi bir sorun yaratmayacağını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Çünkü bu yeni değişiklik kullandığınız Android cihazınıza en sorunsuz deneyimi sunmak için uygulama içindeki bileşenlerin çok daha fazla bölümlendirilmesine, önceliklendirilmesine ve optimizasyon sorunları anlamına da gelebiliyor. Peki tüm bunların anlamı ne, onu açıklayalım:
İçindekiler
Google Play’de gereksiz uygulama karmaşası olmayacak
APK biçiminde uygulama çıkartmak isteyen bir geliştiric,i Android uygulamasının birden çok Android cihaz türünde (örneğin; akıllı telefonlar ve tabletlerde) kullanılabilir olmasını isterse iki yoldan birini seçmek zorunda kalırdı. İlk senaryoda, uygulamayı kullanacak her cihaz için gerekli tüm özellikleri ve farklı grafikleri oluşturacak ve hepsini Play Store’da tek bir uygulamada toplaması gerekiyordu. Ya da alternatif olarak geliştiriciler, uygulamanın çalıştırılacağı her Android cihazı için ayrı APK’lar oluşturup yayınlaması gerekiyordu. Fakat bu yöntem hem zaman kaybına yol açıyor ve ve geliştiricileri zor bir sürece sokuyor.
Şimdi ise AAB çerçevesinde tek bir paket haline gelecek uygulamalarla Play Store, paketi akıllıca ayrı APK’lara bölerek hangisinin cihazınız için en uygunu olduğunu anlayacak ve böylece yalnızca gerekli olanı indirecek. Google, bu optimize edilmiş APK’ların eski muadillerinden %15 daha az yer kapladığını iddia ediyor.
Başarılı Bölümlendirmeye sahip olacak
Bu yeni süreçle birlikte uygulamaların gerektiğinde son kullanıcıya birer birer indirilebilecek farklı hedeflere ve önceliklere sahip bileşenlere ayrılması sağlanacak. Play Store daha sonra hangi sürümün veya bileşenlerin bir kullanıcının belirli cihazına yükleneceğini, gereksiz paketlerle karışıklık yaratmadan otomatik olarak bilecek.
Oyunları veya diğer daha ağır, çok katmanlı uygulamaları (photoshop vb.) da ihtiyaç duyulduğunda telefonunuza parça parça indirilebilme özelliğine sahip olacak. Grafik ağırlıklı yeni bir oyuna başlarsanız, Play Store bunu bölüm bölüm bazında (veya bir seferde birkaç bölüm) cihazınıza indirebilir, böylece her seferinde her bir bölüm için yükleme süreleriyle uğraşmanıza gerek kalmayacak.
Alt-Orta segment cihazlara daha az yük bindirilecek
Google Play Store’da olacak değişiklikler, en yeni amiral gemiler diye tabir ettiğimiz üst seviye telefonlarda bile uygulama kullanıcı deneyimini kolaylaştıracak olsa da, daha eski veya daha yavaş telefonlara sahip olanlar yükleme sürelerinde önemli bir fark görecek ve bindirilen yükte azaltılacak. Daha eski veya düşük seviye telefonlar genellikle daha güçsüz işlemcilere ve daha az depolama alanına sahip olduğundan dolayı en büyük değişim o cihazlarda görülecek.
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Akıllı Telefonlar
İsimsiz OPPO akıllı telefon modelinin özellikleri ortaya çıktı!
OPPO‘nun ismi bilinmeyen akıllı telefon modelinin özellikleri ortaya çıktı. İşte gizemli OPPO modelinin tüm özellikleri.
OPPO yeni bir akıllı telefon modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Listelerde OPPO PEYM00 model numarası ile karşımıza çıkan yeni OPPO modeli tüm özelliklerini ortaya döktü. Ancak ismi henüz ortada yok. Peki OPPO PEYM00 ne gibi özellikler sunuyor? Bu cihaz nereden çıktı? Gelin tüm bu soruların yanıtını verelim.
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OPPO PEYM00 modelinin tüm özellikleri ve detayları!
Yakın bir tarihte karşımıza çıkan isimsiz OPPO modeli merak konusu oldu. TENAA tarafından onaylanan bu isimsiz OPPO modeli, TENAA listelerinde PEYM00 model numarası ile görüntülendi. Tabi bütün özelliklerini de orada sergileyen isimsiz OPPO modeli şimdilik sadece ismini gizli tutuyor. Bunun dışında cihazın bütün özellikleri ortada diyebiliriz. Gelin bakalım OPPO PEYM00 ne gibi özellikler sunuyor.
İlk olarak 6.43 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekrana sahip olduğunu gördüğümüz cihaz, bu ekranda 90 veya 120Hz yenileme hızı sunacak. 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlüğe ve 20:9 en boy oranına sahip olan OPPO PEYM00, yine ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor.
Arka tarafında 64MP‘lik bir ana kameraya sahip olan OPPO PEYM00, bunun hemen yanında bir 8MP‘lik kamera, bir de 2MP‘lik kameraya ev sahipliği yapıyor. Ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olan cihaz, işletim sistemi tarafında Android 11 tabanlı ColorOS işletim sistemini kullanıyor.
Performansını muhtemelen Snapdragon 888+ veya Dimensity 1200‘den alan cihaz, bu performansı 8GB ve 12GB RAM bellek seçenekleri ile destekliyor. 128GB ve 256GB depolama seçeneği sunan OPPO PEYM00, elektriksel anlamda gücünü 4400mAh‘lik bataryasından alıyor. Bu batarya hızlı şarj destekli ancak kaç Watt olduğu henüz belli değil.
Ek olarak bir microSD kart yuvası taşımayan 5G destekli OPPO PEYM00 siyah, gümüş ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Tüm bu özelliklere sahip olan cihaz 158,7 x 735 x 8,5 mm ölçülerinde ve toplam 180 gram ağırlığında.
Genel olarak baktığımızda yüksek özellikler sunan bu yeni OPPO modeli, hala bazı özelliklerini gizli tutuyor. Ancak insanlar artık özellikleri değil cihazın ismini merak ediyor. Bakalım OPPO bu yeni yüksek özellikli modeli olan PEYM00 kodlu modelini ne zaman tanıtacak. Sizce OPPO PEYM00 model numaralı bu cihazın adı ne? Hangi seriye ait bir model? Fiyatı ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
OPPO Gençlere Işık Tutan Renovators 2021 Projesini Başlattı
OPPO Renovators 2021, gençlerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaya ve sanat yoluyla teknolojinin olanaklarını hayal etmeye teşvik ediyor.
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OPPO, Gelişmekte Olan Sanatçılar Projesi’nin üçüncüsü olan OPPO Renovators 2021’i başlattığını duyurdu. OPPO Renovators 2021, dünya çapında bir yarışma olmanın yanı sıra, genç yaratıcıların sanat ve teknoloji ile geleceği cesurca hayal edebilecekleri bir platform olmayı hedefliyor. Dünya çapında yayılan Renovators programı ile OPPO, gelişmekte olan sanatçıların ünlü sanatçılardan rehberlik ve ilham alabilecekleri, çalışmalarını uluslararası platformlarda sergileyebilecekleri ve hayatta karşılarına bir kez çıkabilecek kariyer fırsatlarına erişebilecekleri aktif bir topluluk oluşturacak.
OPPO Başkan Yardımcısı ve Küresel Pazarlama Başkanı William Liu, konuyla ilgili şunları söyledi: “Her zaman genç neslin gücüne inanan OPPO, yaratıcı genç sanatçıların mükemmelliğine dünyanın tanıklık etmesini istiyor. Dünyayı değiştirecek ilhamın gençlerden geleceğine inanıyoruz. Bu yaratıcı düşünceyi teşvik etmek için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz.”
Bu yılki Renovators programının teması ‘Işık’ olacak. Yeryüzünün enerji kaynağı ve yaşamın önemli bir parçası olan ışık, sevgi ve umut gibi pozitiflik ifadelerini sembolize etmek için kullanılıyor. Işığın sıcaklığı ve aydınlatmasıyla OPPO, genç yaratıcıları sanatın sınırlarını aşmaya ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaya teşvik ederek bir sakinlik ve iyimserlik duygusu yaratmayı umuyor.
Işık temasıyla düzenlenen OPPO Renovators 2021’de ‘Art Tech’ ve ‘Art Toy’ olmak üzere iki yarışma kategorisi bulunuyor. Bununla birlikte tasarım tutkunlarını hedefleyen bir Portre Çekimi kategorisi yer alıyor. Art Tech kategorisinde genç yetenekler bir arada bulunan sanat ve teknolojiyi özgürce keşfedebiliyorlar. Art Toy kategorisinde ise sanatçılar, OPPO’nun maskotu Ollie’ye kendi yaklaşımlarını hayal etmeye davet ediliyor. Portre Çekimi’nde de katılımcılar portre fotoğraflar veya videolar aracılığıyla anlatılan kendi büyüleyici kişisel hikayelerini sunabiliyorlar.
OPPO Renovators 2021, programın yetenekli sanatçılarının gelişmesine yardımcı olmak için OPPO’nun küresel kaynaklarından yararlanacak. Seçilen sanat eserleri, Londra Tasarım Festivali ve Dubai World Expo gibi dünya çapındaki sergilerde ve online platformlarda sergilenme fırsatına sahip olacak. Ayrıca, OPPO Renovators 2021’e katılan genç tasarımcılar, yaratıcı fikirlerini hayata geçirmek için iş fırsatlarının bulunabileceği anlaşmalı OPPO tasarımcıları olma şansına sahip olacaklar.
Renovators 2021, yalnızca dünyanın en iyi sanat ve tasarım kurumlarıyla iş birliği içinde değil, aynı zamanda jüri panelini oluşturan ünlü sanatçı ve tasarımcıların desteğiyle de düzenleniyor. Önemli isimler arasında video sanatının kurucularından efsanevi uluslararası tasarımcı Kashiwa Sato, görsel-işitsel sanatçı Ryoichi Kurokawa ve marka danışmanı Tommy Li yer alıyor.
OPPO Renovators 2021 hakkında daha fazla bilgi almak için siteyi ziyaret edebilirsiniz.
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