Birçoğumuzun varlığından bile haberdar olmadığı Android uygulama mağazasının en önemli özelliklerinden birti olan Google Play Protect yararlı bir özelliğe kavuşuyor. Google cephesi, Play Protect güvenlik hizmeti için, polimorfik kötü amaçlı yazılımlar gibi yeni ortaya çıkan tehditleri tespit etmek için uygulamaları gerçek zamanlı olarak kod düzeyinde tarayacak yeni bir özelliği kullanıma sunuyor. Artık virüsün v’sini bile duymayacaksınız!

Google Play Protect Virüslere ve Kötü Amaçlı Yazılımlara Karşı Güçleniyor!

Google Play Protect zaten uygulamaları yüklenmeden önce ve yüklendikten sonra kötü amaçlı yazılımlara karşı tarıyor, ancak yeni kod düzeyinde tarama daha da karmaşık tehditlerin belirlenmesine yardımcı olacak. Bu özellikle önemli çünkü siber suçlular geleneksel tespit yöntemlerinden kaçabilen kötü amaçlı yazılımlar geliştirmek için yapay zeka ve diğer yöntemleri giderek daha fazla kullanıyor.

Bir kullanıcı daha önce hiç taranmamış bir uygulamayı yüklemeye çalıştığında, Google Play Protect gerçek zamanlı bir tarama önerecek. Tarama, uygulamadan önemli sinyalleri çıkaracak ve bunları değerlendirme için Google’ın tarama altyapısına gönderecek. Tarama tamamlandığında, uygulamanın yüklenmesinin güvenli olup olmadığı ya da potansiyel olarak zararlı olup olmadığı kullanıcıya bildirilecek.

Bu yeni özellik, Google Play Protect’in şüpheli uygulamaları tanımlamak için mevcut tarama zekasına ve verilerine dayanan mevcut korumalarına güzel bir ektir. Yeni kod düzeyinde değerlendirme ile artık tespitten kaçmak için yapay zeka veya diğer yöntemleri kullanan daha da karmaşık kötü amaçlı uygulamaları tespit edebilir.

Google, yeni Play Protect özelliğinin önce Hindistan’da, ardından da önümüzdeki aylarda belirli diğer ülkelerde kullanıma sunulacağını açıkladı. Sonunda tüm bölgelerde kullanılabilir olacak.

Google Play Store eski Android sürümüne sahip cihazlarda bile güncel olarak kalan bir uygulama olduğu için, Android 8 işletim sistemi kullanıyor olsanız bile bu yeni güvenlik özelliğinden yararlanabileceksiniz. Bu sayede telefonunuzun güvenliğinden endişe etmenize gerek kalmayacak. Bu yeni özellik sayesinde cihazınıza yükleyeceğiniz uygulamaların ne kadar güvenli olduğunu kesin olarak bileceksiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu güvenlik sistemi başarılı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!