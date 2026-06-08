Tata Motors, uzun süredir belirsizliğini koruyan ve ertelenen premium elektrikli otomobil projesi Avinya’yı ayağa kaldırmak için oldukça kritik bir hamle yaptı. Hindistanlı üretici, yeni nesil lüks elektrikli modellerinde Çinli otomotiv devi Chery’nin platformunu kullanacağını resmen duyurdu. Yapılan bu stratejik lisans anlaşması sayesinde ortaklığın meyvesi olan ilk modellerin 2027 yılından itibaren yollara çıkması hedefleniyor.

Aslına bakarsanız Tata Motors’un masadaki ilk planı bambaşkaydı. Şirket, Avinya modellerini kendi bünyesinde bulunan Jaguar Land Rover’ın (JLR) geliştirdiği EMA (Electrified Modular Architecture) platformu üzerine inşa etmek istiyordu. Ancak JLR’ın Hindistan’da bu platforma dayalı elektrikli araç üretme planlarını iptal etmesi, tüm hesapları altüst etti. Sadece Avinya modelleri için tek başına devasa bir platform yatırımı yapmak maliyet açısından mantıksız hale gelince, Tata da rotayı doğrudan Çinli üreticiye çevirdi.

Buradaki en zekice detay ise işin arkasındaki akrabalık bağlarında gizli. Chery ve Jaguar Land Rover’ın Çin’de halihazırda devam eden çok güçlü bir ortaklığı bulunuyor ve bu ortaklık kapsamında Freelander platformu gibi gelişmiş teknolojiler üretiliyor. Tata Motors da yabancıya gitmeyerek, kendi iştiraki üzerinden zaten aşina olduğu bu hazır Chery-JLR ekosistemini kullanma kararı aldı. Bu hamle, Tata’ya sıfırdan Ar-Ge yapmak yerine yıllarca sürebilecek geliştirme sürecini pas geçerek gelişmiş batarya ve yazılım teknolojilerine anında erişim sağlama şansı tanıyor.

Şirketin şu anki toplam satışlarının yaklaşık yüzde 14’ünü elektrikli araçlar oluşturuyor. Tata, pazardaki rakiplerine karşı liderliğini kaptırmamak ve 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 30’un üzerine çıkarmak istiyor. İlk etapta SUV tarzındaki Avinya X modelinin üretimine odaklanacak olan şirket, 2029 yılında yedi koltuklu daha büyük bir modelle aileyi genişletmeyi ve Chery platformunun getirdiği esneklik sayesinde gelecekte hibrit veya menzil artırıcılı seçeneklere de açık kapı bırakmayı planlıyor.