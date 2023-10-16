Telefonlarımızın pilinin sık sık bitmesi hepimizin karşılaştığı can sıkıcı bir durum. Ancak bu soruna çözüm arayan Cambridge Üniversitesi bilim insanları, telefonların yılda sadece 12 kez şarj edilmesini sağlayabilecek bir mikroçip üzerinde çalışıyor. Telefon şarj sorunu tarihe karışacak!

Telefon Şarj Sorununa Cambridge Üniversitesi’nden Çözüm!

Cambridge Üniversitesi’nin ticari kolu olan Vaire, Birleşik Krallık hükümeti tarafından desteklenen bir yarı iletken girişimi. Bu yarı iletkenler, Teknoloji Bakanı Paul Scully tarafından modern dünyanın “temel taşı” olarak nitelendiriliyor ve teknoloji endüstrisine öncülük etmeye yönelik büyük potansiyele sahip olarak kabul ediliyor.

Cambridge’de geliştirilen bu mikroçip, matematik araştırmacılarından oluşan bir ekip tarafından tasarlanıyor. Temel olarak, bu çipin çalışması neredeyse hiç enerji gerektirmeyen bir silikon çip işlemcisi tasarlamaya dayanıyor. Bu da daha uzun pil ömrü anlamına geliyor.

Ne yazık ki, bu yeni mikroçip hakkında henüz çok az bilgi bulunuyor ve mevcut cihazlara entegre edilmesi uzun bir süre alabilir. Ancak eğer bunu başarırlarsa, telefonlarımızın bir ay boyunca şarj ihtiyacı duymayacağı bir geleceği hayal edebiliriz.

Şu sıralar ortalama bir insan telefonunu neredeyse her gün şarja takıyor. Telefonlarımız daha verimli işlemcilere kavuşsa da, kullandığımız uygulamalar artık daha talepkar durumda ve büyüyen bataryalar bile bu ihtiyaca yetişemiyor. Bu yeni mikroçipler sayesinde 1 ay boyunca şarja takmanızı gerektirmeyecek akıllı telefonlara sahip olabiliriz.

SiliconCatalyst.UK şirketinin CEO’su Sean Redmond, “Bu uçuk iddiayı gerçekten gerçekleştirebilirlerse, bir gün değil bir ay dayanan bir cep telefonuna sahip olacağınız anlamına gelir. Bugün dünyada bunu yapabilecek tek ekip, Cambridge’teki bu ekip olabilir.” dedi.

Bu mikroçip, son teknoloji cihazlara göre 100 kat daha küçük olsa da, benzer teknolojiler tıp alanında uzun süredir kullanılıyor. Özellikle sağır insanlar için koklear implantlar gibi tıbbi uygulamalarda kullanılan bu tür çipler, insanların yaşamlarında devrim yaratmayı amaçlayan büyük bir programın parçası. Araştırmacılar, teknolojiyi geliştirmek için önümüzdeki yıllarda daha fazla ilerleme kaydetmeyi umuyorlar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yeni mikroçip teknolojisi başarılı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!