Google, 2018 yılında akıllı telefon modeli olan Pixel 3 ile beraber bir akıllı saat tanıtımı yapacağı iddialarıyla gündeme gelmiş, ancak firmanın ilk akıllı saat modeli beklentilere rağmen 2018 yılında tanıtılamamıştı. Aradan 4 yıl geçti ve firma geçtiğimiz günlerde düzenlediği I/O 2022 etkinliğinde ilk akıllı saat modelinin gösterimini nihayet yaptı. Son gelen haberler, cihazın performansının beklentilerin altında kalabileceğini gösteriyor. Zira bu haberlere göre, Pixel Watch yaklaşık olarak 4 yıllık bir işlemciye sahip olacak.

Pixel Watch Ölü Doğabilir!

Apple’ın iPhone modellerini desteklemeyeceği haberiyle eleştiri oklarının hedefi olan cihazın, bu haberin ardından ölü doğabileceği konuşuluyor.

Firma, Pixel 6 serisinde Samsung ile beraber geliştirdiği Tensor işlemcisini kullanmıştı. Akıllı saat tarafında da firmanın Samsung ile işbirliği içerisinde olacağı ve bir akıllı saat için oldukça güçlü olan, aynı zamanda Samsung’un Galaxy Watch 4 serisinde de kullanılan Exynos W920 yonga setinin Pixel Watch’ta yer alacağı konuşuluyordu.

Ancak ünlü haber sitesi 9to5Google tarafından ulaşılan bilgiler, cihazda Exynos W920 yonga seti yerine, Samsung’un 2018 yılında tanttığı Exynos 9110 yonga setinin kullanılacağını gösteriyor.

İki işlemci arasındaki farkı kısaca açıklamak gerekirse; Exynos W920 yonga seti, Exynos 9110’da kullanılan ARM Cortex-A53 çekirdeklerinden daha yeni ve daha verimli olan ARM Cortex-A55 çekirdeklerinden gücünü alıyor. 5 nm üretim sürecine sahip olan Exynos W920, bu yönüyle 10 nm üretim sürecine sahip olan Exynos 9110’a kıyasla verimlilik konusunda arayı daha da açıyor. Ayrıca Exynos W920, Exynos 9110’a kıyasla işlem gücü alanında %20, grafik işleme alanındaysa %10’a varan bir iyileşme vadediyor.

2018 yılında tanıtılan bu işlemci, aynı yıl tanıtılan Galaxy Watch’un yanında 2019 yılında tanıtılan Samsung Galaxy Watch Active, Watch Active 2 ve 2020 yılında tanıtılan Galaxy Watch 3 serisinde kullanılmıştı.

Her ne kadar eski bir işlemciye sahip olsa da, Pixel Watch’un Google tarafının cihaza özel optimizasyonları ile performans konusunda kullanıcılara iyi bir deneyim sunacağı düşünülüyor. Google da tanıtımda cihazın üzerinde yer alan Wear OS işletim sisteminin akıcı bir akıllı saat deneyimi sunacağını söylemişti.

Yine de üst segment akıllı saatlerle benzer bir fiyattan satışa sunulması beklenen bir cihazın görece eski bir işlemci kullanmasının talihsiz bir durum olduğu söylenebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Pixel Watch’ta daha yeni bir işlemci kullanılmalı mıydı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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