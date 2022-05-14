Google, geçtiğimiz günlerde düzenlediği I/O 2022 etkinliğinde, firmanın ilk akıllı saat modeli olan Pixel Watch’un yanında Pixel 7 serisi gibi önemli birkaç modelin de tanıtımını yaptı. Etkinliğin Pixel Watch ile ilgili olan kısmı, cihazın tam tanıtımından ziyade, bir ön bakış niteliğindeydi. Etkinliğin başladığı gün olan 11 Mayıs’ta Google’ın Twitter hesabından yayınlanan kısa tanıtım videosu, cihaz hakkında önemli bir bilgiyi ortaya çıkardı. Bu bilgiye göre, firmanın akıllı saat modeli iPhone modelleriyle uyumlu olmayacak.

Android 8.0 ve Üzeri İşletim Sistemine İhtiyaç Duyuluyor!

Cihaz hakkında ortaya çıkan sızıntıların da işaret ettiği üzere, daire şeklinde bir ekrana sahip olan Google Pixel Watch, normal saatlerde görmeye alıştığımız bir kurma halkasının yanında, güç tuşu olduğu düşünülen bir tuşa daha sahip. Yazılım olarak, firmanın Samsung tarafı ile ortaklaşa geliştirdiği Wear OS 3’e sahip olacak cihaz, Google’ın yerel uygulamalarına ek olarak (YouTube Music gibi), temassız ödemeler için Google Wallet ve ev içi akıllı cihazları kontrol etmek için Google Home uygulamalarına sahip olacak. Ayrıca popüler akıllı saat markası olan Fitbit’ten bazı özelliklerin de cihazda yer alacağını belirtelim.

Yeni cihazın en çok eleştiri alan kısmı, desteklediği modeller olacak gibi görünüyor. Öyle ki, tanıtım videosunda yer alan bilgiler, cihazın sadece Android 8.0 Oreo ve üzeri cihazlarla çalışacağına işaret ediyor. Buna ek olarak, cihazın aktifleştirilmesi için bir Google Hesabı da gerekiyor.

Bu bilgiler, cihazın iPhone modelleriyle uyumlu olmayacağı anlamına geliyor. Google’ın bu hamlesi çeşitli eleştiri oklarının hedefi olsa da, Apple’ın akıllı saat modelleri olan Apple Watch’ların da Android cihazlarla uyumlu çalışmaması firma için iyi bir savunma olabilir.

Google Pixel Watch gibi Wear OS 3 işletim sistemine sahip olan Samsung Galaxy Watch 4 ve Watch 4 Classic modellerinin de Apple cihazlarla uyumlu olmadığını belirtelim. Yani bu haberin zaten beklenen bir şey olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Apple, uzun bir süredir kendi ekosistemine sahip olan bir firma. Apple’ın iPhone, iPad, MacBook ve Apple Watch gibi farklı ürün grupları kendi aralarında oldukça iyi bir iletişime sahip olsa da, bu cihazların birçok özelliği Android gibi diğer ekosistemlerde oldukça kısıtlı ya da hiç desteklenmiyor. Google’ın da bu konuda Apple’ı takip ettiğini söylemek yanlış olmaz. Zira Google, I/O 2022 etkinliğinde yeni bir tablet modeli ve akıllı gözlük gösterimi yaparak bir ekosistem yaratmak istediğinin sinyallerini vermişti.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Pixel Watch, iPhone modelleriyle de uyumlu olmalı mıydı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!