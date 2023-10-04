Android dünyasının yeni akıllı saati Google Pixel Watch 2, bugün Pixel 8 ailesi ile birlikte piyasaya sürülecek. Ancak saat tanıtılmadan A’dan Z’ye sızdırıldı destek yalan olmaz. İşte bu yeni akıllı saatin özellikleri hakkında her şey.

Bugün piyasaya sürülecek olan Google Pixel Watch 2, daha önce sızdırılan teknik detayları doğruluyor. Bu, Kamila Wojciechowska gibi sızıntılarıyla ün kazanmış bir sızıntıcı tarafından ortaya çıkarıldı. Sızıntılara göre, Pixel Watch 2’nin alüminyum bir yapıya sahip olacak. Bu, orijinal Pixel Watch’un paslanmaz çelik yapısından bir değişiklik ve hafifletme anlamına geliyor.

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Pixel Watch 2, 72 dakikada tamamen şarj olabilme yeteneği sunacak, bu da önceki modellerden farklı bir hızda şarj edileceği anlamına geliyor. Aynı zamanda 24 saatlik pil ömrünü koruyacak, ancak kullanılan yonga seti hala belirsizliğini koruyor.

Daha önce Pixel Watch 2’de Snapdragon W5 Plus Gen 1 yongasının kullanılacağı söylentileri vardı, ancak sızdırılan Google Store sayfası yonga seti hakkında bilgi vermedi. Pixel Watch 2, antrenmanları otomatik olarak takip edebilme yeteneğine sahip ve gelişmiş bir sağlık izleme sistemi ile geliyor. Ayrıca, cihazda bir dizi güvenlik özelliği de bulunacak.

Pixel Watch 2’nin tam teknik özellikleri ve fiyat bilgileri, 4 Ekim’deki resmi tanıtım sırasında ortaya çıkacak. Bu yeni akıllı saat, Google’ın akıllı saat pazarında nasıl bir rekabetçi konumda olacağını görmek için büyük bir merakla bekleniyor.