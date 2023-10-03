Google Pixel 8 serisi telefonların piyasaya sürülmesine sadece bir gün kaldı ve şimdi Pixel 8 Pro’nun Geekbench 6 listesinde göründü, bu da Google Tensor G3 yonga setinin özelliklerini ve performansını açığa çıkardı.

Google Tensor G3, önceki Tensor G2’den farklı bir konfigürasyon sunuyor. Yeni konfigürasyon, 1+4+4 şeklinde düzenlenecek. Bu SoC 2,91 GHz saat hızına sahip 1 adet Cortex-X3 prime çekirdeği, 2,37 GHz saat hızına sahip 4 adet Cortex-A715 performans çekirdeği ve 1,7 GHz saat hızına sahip 4 adet Cortex-A510 güç verimli çekirdek içerecek.

Bu yeni çip, Mali-G715 (Immortalis) adı verilen 10 çekirdekli bir GPU’yu içeriyor ve donanım tabanlı ışın izlemeyi destekliyor. Performans açısından, Tensor G3, Pixel 7 Pro’daki Tensor G2’ye göre büyük bir sıçrama yapıyor. Tek çekirdek puanı 1760 ve çoklu çekirdek puanı 4442 olarak belirtiliyor. Ayrıca, Tensor G3’ün 5nm işlemle üretilen G2’den farklı olarak 3. Nesil 4nm Samsung işlem teknolojisini kullandığı ifade ediliyor.

Ayrıca, her iki modelin de temel varyant olarak 12 GB RAM ve 128 GB depolama sunacağı, ancak küresel pazar için 256 GB’lık bir model ve ABD pazarı için 512 GB’lık bir modelin de olması bekleniyor.

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Google Pixel 8’in de aynı çipi kullanması öngörülüyor, ancak 8 GB RAM ile geleceği söyleniyor. Resmi Tensor G3 özelliklerini öğrenmek için yarın, yani 4 Ekim’de telefonların tanıtılmasını beklememiz gerekiyor. Bakalım yeni seri söylendiği gibi iPhone 15 rakibi olabilecek mi?