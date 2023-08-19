Google, ikinci nesil akıllı saati Pixel Watch 2’nin hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sabah, Pixel Watch 2’nin resmiyet kazandığı ve bazı önemli özelliklerinin doğrulandığı haberi geldi. Google Play Console üzerinden gelen bilgilere göre, Pixel Watch 2 kod adı “Eos” ile anılacak ve sahip olduğu özelliklerle dikkat çekecek. İşte Google’ın Apple Watch katili yeni saati!



Google Pixel Watch 2 Geliyor! Snapdragon W5 ve Wear OS 4 Onaylandı!

Pixel Watch 2, genellikle güvenilir bilgiler sunan ve cihazın temel özelliklerini içeren Google Play Console cihaz kataloğunda ortaya çıktı. Bu liste, geliştiricilerin uygulama dağıtımı ve optimizasyonu sırasında kullanabilecekleri bir kaynak olmasının yanında cihazın teknik detaylarına ışık tutma konusunda da bize yardımcı oluyor.

Pixel Watch 2’nin en önemli özelliği, Snapdragon W5 serisi çipseti ile gelecek olması. Qualcomm SW5100 olarak listelenen bu çip, önceki Exynos 9110’dan çok daha güçlü olacak ve pili resmen koklayacak. Bu durum, saatin daha hızlı ve verimli bir performans sunacağının habercisi.

Bir akıllı saat için oldukça yüksek diyebileceğimiz 2GB RAM’e sahip olacağı doğrulanan Pixel Watch 2, Android 13 işletim sistemi ile gelecek. Bu da saatin, Android 14’ün yeni özelliklerini kullanmaya hazır olacağı anlamına geliyor. Ayrıca, saatin Wear OS 4’ün önemli bir özelliği olan yedekleme işlevini de destekleyeceği belirtiliyor.

Ekran tarafında, Pixel Watch 2’nin 384×384 çözünürlük ve 320ppi ekran yoğunluğuna sahip olduğu görülüyor. Bazı raporlar Google’ın bu modelde BOE ekranından Samsung paneline geçiş yaptığını öne sürüyor. Bu durum ekran kalitesini iyileştirebilir.

Pixel Watch 2’nin resmi tasarımı hakkında henüz net bir bilgi yok. Listede yer alan görsel, orijinal Pixel Watch ile benzerlik gösterse de, saatin gerçek görünümünü yansıtmayabilir. Google ilk saatinde minimal bir tasarım benimsemişti. Bu saatte de benzer çizgiler devam edebilir.

Google’ın, Pixel Watch 2’yi bu sonbaharda, muhtemelen Pixel 8 serisi ile birlikte tanıtması bekleniyor. Bu yeni modelin, daha şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle akıllı saat kullanıcılarına yeni bir deneyim sunması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Pixel Watch 2’nin özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!