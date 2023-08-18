Apple’ın yeni iPhone serisinde Thunderbolt standartını destekleyen USB-C’ye geçiş yapmasıyla birlikte, yeni iPhone 15 modellerinin daha yüksek şarj hızlarına sahip olacağı söyleniyor. Sektör kaynaklarına dayandırılan bu raporlar, en azından bazı iPhone 15 modellerinin 35W’a kadar daha yüksek şarj hızlarına ulaşabileceğini ortaya koyuyor. Apple sonunda kaplumbağa hızındaki şarjdan kurtuluyor!

iPhone 15 Modelleriyle Daha Hızlı Şarj Deneyimi Yakın!

Şu anki iPhone 14 modelleri, maksimum 27W hızında şarj olabiliyor, hatta Pro modelleri biraz daha hızlı şarj edilebiliyor. Ancak iPhone 15 modellerinin 35W’a kadar yüksek watt değerinde şarj olabilme yeteneği, şarj sürelerini belirgin şekilde hızlandıracak gibi görünüyor.

Apple, artık iPhone’larla birlikte güç adaptörü sunmasa da, hızlı şarj amacıyla 20W ve üstü bir şarj cihazı öneriyor. Eğer iPhone 15 modelleri gerçekten 35W’a kadar şarjı destekliyorsa, Apple muhtemelen en iyi sonuç için 30W MacBook Air şarj cihazını veya 35W Çift USB-C şarj cihazını tavsiye edebilir. Bu da zaten pahalı olan cihazlar için ek maliyet anlamına gelse de en azından şarj süreleri kısalabilir.

Bu konuda daha önce Apple analisti Ming-Chi Kuo da görüşlerini paylaşmıştı. Kuo’ya göre, iPhone 15 modelleri USB-C’ye geçişin avantajıyla daha yüksek şarj hızlarını destekleyecek. Bu daha yüksek hızlar, 20W ve üzeri MFi sertifikalı USB-C şarj cihazlarıyla kullanılabilecek. Yani herhangi bir USB-C kablosuyla bu hızlara ulaşamayacaksınız.



Ayrıca, Apple’ın daha yüksek şarj ve veri aktarım hızlarını sınırlayabileceği söylentileri de dolaşıyordu. Bu özellikler, MFi sertifikalı kablolar ve şarj cihazları ile uyumlu hale getirilebilir. Bu durumda, en yüksek şarj hızlarının muhtemelen iPhone 15 Pro modelleri için ayrılmış olabileceği düşünülüyor.

Sonuç olarak, iPhone 15 modellerinin daha yüksek şarj hızları sunması, kullanıcıların cihazlarını daha hızlı ve verimli bir şekilde cihazlarını şarj etmelerine olanak tanıyacak. Bu gelişme, Apple kullanıcılarının günlük yaşamlarını daha da kolaylaştırabilir.

Apple bu konuda adım atmışken, artık Samsung ve Google’a da sıra gelmiş durumda. Umuyoruz ki Apple gibi onlar da popüler cihazlarının yeni sürümlerinde daha yüksek şarj hızlarıyla bizleri karşılar. Bu süreçte Vivo gibi markalar ise zaten birçok modelini 65W ve üstü şarj hızlarıyla donatmıştı. Çinli üreticilerin hızlı şarj konusundaki üstünlüğü zaten tartışılmaz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni iPhone’larda şarj hızının artırılması doğru bir karar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!