Google Pixel Watch 2 hakkında ortaya çıkan son bilgilere göre, yeni akıllı saat, daha verimli bir işlemci sayesinde çok daha iyi pil ömrüne sahip olabilir ve ultra geniş bant (UWB) desteği kazanabilir. Google ilk akıllı saatindeki bütün hataları gözden geçirerek hatasız bir akıllı saat üretmek için kolları sıvadı!

Google Pixel Watch 2, Yeni İşlemci ve UWB Desteği ile Geliyor!

Yeni sızıntılar, Pixel Watch’un halefinin daha verimli 4nm Qualcomm Snapdragon W5 Plus çipini kullanacağını gösteriyor. Bu yeni işlemci, performansı önemli ölçüde artırabilir ve cihaza potansiyel olarak birden fazla gün dayanacak pil ömrü sağlayabilir. İlk Pixel Watch, daha yavaş ve güç verimliliği daha az olan 10nm Exynos 9110 işlemci ile donatılmıştı ve birçok incelemeye göre bu akıllı saat en fazla 15 saatlik bir pil ömrüne sahipti.

Qualcomm Snapdragon W5 Plus çipinin yanında, bu modelde Apple’da çok sık gördüğümüz UWB teknolojisi de yer alabilir. Ultra geniş bant (UWB) teknolojisi, Apple’ın AirTag’lerinde ve en yeni AirPods Pro’da olduğu gibi nesnelerin yerinin hassas bir şekilde bulunmasını sağlamak için kullanılıyor. Ayrıca Samsung da Galaxy Tag ve Buds2 Pro için UWB teknolojisini kullanıyor. Google’ın Pixel serisi de Pixel 6, Pixel 7 ve Pixel Fold’da UWB çiplerini içeriyor.

Eğer Pixel Watch 2 UWB desteği kazanırsa, Google’ın saati yalnızca şirketin Cihazımı Bul ağında daha kolay bulunmayacak, aynı zamanda bu kablosuz teknolojiye sahip ilk Android akıllı saat olacak. Bu, saatinizin arabanızın kilidini açmak gibi diğer erişilebilirlik özelliklerini kullanmasını da sağlayabilir. Ancak Apple’ın Apple Watch’taki U1 çipiyle ne kadar az şey yaptığı göz önüne alındığında, beklentileri şimdilik düşük tutmak gerekiyor.

Ayrıca raporlar, Pixel Watch 2’nin pil kapasitesinin ilk Pixel Watch’taki 294mAh’den 306mAh’ye çıkarılacağını belirtiyor. Bu da pil ömrünü kendi başına önemli bir şekilde iyileştirecek. Bunun yanı sıra, saatin “kesintisiz güncellemeleri” destekleyeceği de söyleniyor.

Bu özellik muhtemelen güncellemeleri bölümlere ayırarak ve yalnızca yeniden başlatma işleminden sonra uygulayarak bir cihazın güncelleme sürecini hızlandırmayı ve kesintsiz bir hale getirmeyi amaçlayan yeni Android güncelleme sürecine atıfta bulunuyor.

Google Pixel Watch 2’nin bu yeni özellikleri ve güncellemeleri ile daha kullanıcı dostu bir deneyim sunması bekleniyor. Resmi duyurunun ne zaman yapılacağı merakla bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google’ın bir sonraki akıllı saati neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!