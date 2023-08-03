Oyuncu dünyasının heyecanla beklediği haber sonunda geldi. Yeni bir rapora göre, PlayStation 5’in geliştirilmiş ve daha güçlü bir versiyonu olan PlayStation 5 Pro, donanım konusunda büyük bir adım atıyor. Ortaya çıkan son raporlara göre, konsol dünyasının kaslı çocuğu olması beklenen PlayStation 5 Pro, performans konusunda çıtayı arşa çıkaracak! İşte o deli dolu donanım özellikleri!

PlayStation 5 Pro Her Oyunu En Yüksek Grafikte Oynatacak!

PlayStation 5 Pro,’nun donanımında AMD tarafından geliştirilen 4 nanometre (4nm) çip kullanılacağı belirtildi. Bu, oyun severlere daha yüksek performans ve daha akıcı bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. Ayrıca çipin nanometre değerindeki iyileşme, pil tasarrufu konusunda da cihaza yarayacak.

Son bilgilere göre, Trinity projesi (Oppenheimer tutkunları, Trinity denemesi nedeniyle bu kelimeye aşinadır) olarak adlandırılan PS5 Pro, olağanüstü bir geliştirme geçiriyor. 4K çözünürlükte oyunlar sunmayı ve tutarlı bir oyun deneyimi sunmayı amaçlayan PS5 Pro, oyunculara şimdiye kadarki en gerçekçi ve etkileyici görselleri yüksek akıcılıkta sunacak.

Ayrıca, oyuncuların daha da etkileyici bir deneyim yaşayabilmeleri için yeni bir “performans modu” ekleniyor. Bu mod, 8K çözünürlükte oyunlar oynamak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Böylece, yüksek kaliteli grafiklere sahip oyunları akıcı bir şekilde oynama imkanı sunuluyor.

PS5 Pro, gelişmiş donanımı sayesinde hızlandırılmış ışın izleme teknolojisini de destekleyecek. Bu da, oyun dünyasında daha önce görülmemiş düzeyde gerçekçi ve görsel açıdan etkileyici bir deneyim sunacak. Yeni raporda ayrıca, PS5 Pro’nun 30 WGP işlem gücüne sahip olan bir grafik birimi ve 18000 MT/s bellek ile donatılacağı da belirtiliyor. Bu, daha yüksek performans ve daha hızlı yükleme süreleri anlamına geliyor.

Bu yeni kaslı PlayStation 5 Pro için çalışmalar şu anda son hız devam ediyor. Elini çabuk tutmak isteyen Sony, geliştirme kitlerini birkaç stüdyoya Kasım 2023’te gönderecek. Planlanan resmi piyasa çıkış tarihi ise Kasım 2024 olarak belirlenmiş durumda.

Bu güncellemelerle birlikte, PS5 Pro’nun oyun dünyasına büyük bir sıçrama yapması bekleniyor. Yüksek performans, gelişmiş grafikler ve akıcı oynanışla birlikte, oyuncuların daha da heyecan verici ve tatmin edici bir deneyim yaşaması hedefleniyor. PlayStation tutkunları, PlayStation 5 Pro’nun resmi piyasaya çıkışını dört gözle bekliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni PlayStation neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!