Merakla beklenen Google Pixel Fold telefonun planlama çizelgesi tanıtım öncesi ortaya çıktı. Google geçtiğimiz hafta Made by Google etkinliğinde Pixel 7 serisi akıllı telefonlarını ve Pixel Watch cihazını tanıttı. Şirket ayrıca Pixel Tablet olarak adlandırılan ilk tabletiyle ilgili bazı önemli ayrıntıları da kullanıcılarla paylaştı. Ne yazık ki, Amerikan teknoloji devi etkinlikte katlanabilir akıllı telefonuyla ilgili herhangi bir önemli bilgi vermedi. Ancak kulislerde konuşulanlara göre Google, Pixel Fold’un lansman tarihini herhangi bir nedenle geri çekti. Dolayısıyla, Google’ın katlanabilir telefonunun bu yıl içinde piyasaya çıkacağını iddia eden daha önceki raporlara rağmen, 2022’de gelmesi muhtemeller arasında değil.

Google Pixel Fold Cihazının Planlama Çizelgesi Sızdırıldı

Q1 — Ross Young (@DSCCRoss) October 6, 2022

Güvenilir teknoloji yazarı Evan Blass kısa süre önce katlanabilir Pixel’in bu yıl bitmeden piyasaya sürüleceğini belirtmişti. Şimdi ise DSCC CEO’su Ross Young, Pixel Fold’un lansman zaman çizelgesine ışık tuttu. Young’a göre Pixel Fold bu yıl piyasaya sürülmeyecek. Young, Google’ın ilk katlanabilir telefonunu 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürmeye hazırlandığını iddia ediyor.

Ünlü sızıntı uzmanı Roland Quandt’ın Pixel Fold hakkındaki tweet’ine yanıt veren Young, Google’ın Pixel Fold’u önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya süreceğini iddia ediyor. Dahası, Google’ın Pixel Fold panel sevkiyatlarını Ocak ayında almaya başlayacağını da ekliyor. Gadgets 360 raporuna göre, Google iki modelli bir katlanabilir cihaz serisi üzerinde çalışıyor olabilir.

Google Pixel Fold Cihazının Bilinen Tüm Özellikleri

Bir geliştirici kısa süre önce Google’ın Android 13 QPR1 beta sürümündeki bir kodda katlanabilir bir telefon modelini tespit etti. Görünen o ki katlanabilir akıllı telefon Felix kod adını taşıyor. Cihazın arka tarafında üç kameralık bir modül bulunuyor. Bunlar arasında IMX787 birincil sensör ve IMX386 ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ayrıca, bir S5K3J1 telefoto lens de listelenenler arasında.

Katlanabilir telefonun ön yüzünde selfie ve görüntülü görüşmeler için S5k3J1 isimli telefoto lens bulunuyor. Hatırlarsanız, Pipit adını taşıyan katlanabilir bir telefon bu yılın başlarında bazı sitelerde ortaya çıkmıştı. Bazı yazarlar, bu modelin eski bir Tensor işlemci barındırdığını açıkladı. telefonun Fold modeli olduğunu düşünürsek, Tensor işlemci Google isimlerini akla getiriyor. Dahası bazı yazarlara göre bu katlanabilir cihaz Çin’de üretebilir. Telefon, 5,78 inç dış ekranın yanı sıra 7,57 inç iç ekrana sahip olabilir. Tasarım açısından Google’ın katlanabilir telefonu ince bir cam kapakla gelebilir. Ayrıca tüm bu tanıtım tarihi tartışması telefonun gerçek ismi için gerçek değil. Geçmiş sızıntılarda olduğu gibi Google’ın katlanabilir telefonunun Pixel Fold veya Pixel Notepad olarak piyasaya sürüleceği ön görülüyor.

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