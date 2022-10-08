Google yaptığı açıklamada, düşük kullanım nedeniyle Çin’deki Google Çeviri hizmetini kapattığını söyledi. Hareket, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde kalan son ürünlerinden birinin sonunu işaret ediyor.

Google Translate’e özel Çin web sitesi artık kullanıcıları hizmetin Hong Kong sürümüne yönlendiriyor. Ancak, buna Çin’den erişim yok.

Google yaptığı açıklamada, “Düşük kullanım nedeniyle Çin’de Google Translate’i durduruyoruz” dedi.

Google’ın Çin pazarıyla gergin bir ilişkisi var. ABD’li teknoloji devi, çevrimiçi ortamda sıkı hükümet sansürü nedeniyle arama motorunu 2010 yılında Çin’den çekti. Çin hükümeti de Google Haritalar ve Gmail gibi diğer hizmetleri de etkin bir şekilde engelliyor.

Sonuç olarak, arama motoru Baidu ve sosyal medya ve oyun devi Tencent gibi yerel rakipler, aramadan çeviriye kadar birçok alanda Çin internet ortamına hakim hale geldi.

Google’ın bugünlerde Çin’de çok sınırlı bir varlığı var. Akıllı telefonlar da dahil olmak üzere bazı donanımları Çin’de üretiliyor. Ancak New York Times, geçen ay Google’ın Pixel akıllı telefonlarının bir kısmını Vietnam’a kaydırdığını bildirdi.

Şirket ayrıca, Çinli geliştiricilerin, Çin’de engellenmiş olsa bile daha sonra Google Play Store üzerinden kullanılabilecek Android işletim sistemi için dünya çapında uygulamalar yapmalarını sağlamaya çalışıyor.

2018’de Google, arama motoruyla Çin’e yeniden girmeyi araştırıyordu. Ancak sonuçta bu projeyi çalışanlardan ve politikacılardan gelen tepkiler üzerine rafa kaldırdı.

Amerikan işletmeleri, ABD ve Çin arasındaki teknoloji alanında devam eden gerilimlerin ortasında kalakaldı. Washington, Çin’in yapay zeka ve yarı iletkenler gibi alanlarda hassas teknolojilere potansiyel erişiminden endişe duymaya devam ediyor. Ağustos ayında, ABD’li yonga üreticisi Nvidia, Washington’ın şirketin belirli bileşenlerin Çin’e satışını kısıtlayacağını açıkladı.