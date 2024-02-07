Google, yaklaşmakta olan Google Pixel Fold 2 modelinin donanım konfigürasyonunda önemli değişiklikler yapabilir. Android Authority’nin raporuna göre, Pixel Fold 2’nin Tensor G3 yonga setini kullanmayabileceği ve daha iyi bir cihaz içi yapay zeka performansı için daha fazla RAM’e sahip olabileceği belirtiliyor.

İçindekiler Google Pixel Fold 2 özellikleri ile öne çıkacak

Google Pixel Fold 2 özellikleri ile öne çıkacak

Google, Pixel Fold 2’yi bir süredir dahili olarak test ediyor ve bu süreçte donanım bileşenlerinde değişiklikler yapıyor. İlk prototiplerde kullanılan “zuma” lakaplı Tensor G3 yonga setinin, son prototiplerde “zumapro” olarak adlandırılan Tensor G4 yonga setiyle değiştirildiği söyleniyor. Bu değişiklik, Pixel Fold 2’nin Tensor G4 ile gelebileceği yolundaki spekülasyonları güçlendiriyor ancak henüz resmi olarak doğrulanmış değil.

Benzer şekilde, Pixel Tablet’in ilk nesil Tensor G1 yerine ikinci nesil Tensor G2 yonga setini kullandığı biliniyor. Dolayısıyla, Google Pixel Fold 2’nin donanımında da benzer bir değişiklik olabilir. Google’un yonga setini değiştirmesi, cihazın lansman zamanlamasını da etkileyebilir.

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Orijinal Pixel Fold, 2023 yılında Google I/O etkinliğinde tanıtılmıştı ancak Pixel Fold 2’nin Tensor G4 ile piyasaya sürülmesi durumunda, beklenen I/O 2024 etkinliği bu tanıtım için bir platform olmayabilir. Ancak, en azından bir teaser tanıtımı beklemek mümkün. Tensor G4 yonga setinin, G3’e göre hafif iyileştirmeler içermesi bekleniyor.

Söylentilere göre, Pixel Fold 2’nin donanımında Arm’ın Cortex-X4, A720 ve A520 CPU çekirdeklerinin kullanılacağı ve üretiminin TSMC yerine Samsung tarafından gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. Bazı Pixel Fold 2 prototipleri, geçen yılın modeline göre önemli bir yükseltme olan 16 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama alanına sahip.

Ancak, Google Pixel Fold 2’nin lansmanı hala belirsizliğini koruyor. Şu anda Mühendislik Doğrulama Testi (EVT) aşamasında olan cihaz, Seri Üretime (MP) geçmeden önce birkaç adımı tamamlamalı. Bu nedenle, Mayıs ayındaki beklenen lansmana hazır olmayabilir. Ancak, lansman tarihine yaklaştıkça, depolama seçenekleri ve diğer özellikler hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkabilir.