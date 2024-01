Android vs iOS kavgası, 2007 yılında akıllı telefon kavramının hayatımıza girmesiyle beraber başladı. O gün bugündür Android vs iOS kavgası kıran kırana devam ediyor. Kuzey Amerika gibi bazı bölgelerde Apple ekosistem üstünlüğü yüzünden Android’in önünde yer alırken, doğuya yaklaştıkça durum değişiyor. Büyüyen Çin akıllı telefon pazarında Android pazar lideri oldu. İşte Android vs iOS savaşındaki son durum.

Android vs iOS Kavgası Çin’de Yeni Boyutlara Ulaştı, Rekabet Kıran Kırana

Akıllı telefon endüstrisindeki rekabet giderek artıyor ve dünya genelindeki şirketler, pazar paylarını genişletmek ve satışlarını artırmak için yoğun bir mücadele içindeler. Ancak, son dönemde yaşanan küresel düşüşe rağmen, 2023 yılında akıllı telefon satışları nasıl bir performans gösterdi?

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi’nin verilerine göre, Çin’in akıllı telefon sevkiyatları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,5 oranında arttı. Bu büyüme, küresel pazarın durgunluğuna karşın Çin’deki talep artışını yansıtıyor.

Küresel akıllı telefon pazarındaki düşüş, özelikle Covid-19 sonrası küresel enflasyon ve cihazların artan performansı gibi faktörlere dayanıyor. Ancak Çin’deki artış eğilimi, özellikle 5G teknolojisine olan talebin yükselmesine bağlanıyor. Çin’deki telefon satışlarının %82,8’i 5G modellerinden oluşuyor ve bu teknolojinin benimsenmesi hızla artıyor.

Çin, Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi yerel markaların liderliğini koruduğu bir pazar olarak öne çıkıyor. Bu markalar, toplam satışların büyük bir kısmını oluştururken, küresel devler Samsung ve Apple ise daha küçük bir paya sahip. Çinli markalar toplam 231 milyon adet satış yapmışken, Apple ve Samsung toplamda 58 milyon sattı.

Özellikle Çin pazarındaki iOS tercihinin düşük olması dikkat çekiyor. Android vs iOS rakamları da bunu gösteriyor. Bu kavgada Çin’de Android ciddi bir üstünlük sahibi. Hem Amerika ile olan ilişkiler hem de halkın yerel tercihleri göz önünde bulundurulduğunda Android vs iOS kavgasında en azından Çin’de Android’in yenilmesi mümkün görünmüyor.

2023 yılında Çin’de toplam 406 adet telefon tanıtıldı ve bu rakam bir önceki yıla göre %5,5’lik bir artışı temsil ediyor. Çin, teknoloji üretimindeki gücüyle birlikte yerel markaların rekabetini teşvik ediyor ve küresel pazarda önemli bir rol oynuyor.

Ancak, pazardaki rekabet sadece birkaç markanın belirgin bir başarı elde etmesine izin veriyor. Diğer yerel markalar, pazar istatistiklerinde henüz belirgin bir varlık gösteremiyorlar.

Çin’in akıllı telefon pazarındaki büyüme, teknolojiye olan talebin süregelen gücünü ve Çin’in küresel pazardaki etkisini vurguluyor. Bu eğilim, teknoloji endüstrisinin gelecekteki gelişimini şekillendirmede önemli bir rol oynayabilir. Çin’deki trendler Android vs iOS kavgasının gidişatını da belirleyecek.

