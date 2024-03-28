Google’un merakla beklenen Google Pixel 9 serisi hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Pixel 9’un, yakında piyasaya sürülecek Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL ile birlikte sunulacak olan 5K görsellerle tasarımı ortaya çıktı. İlk olarak birkaç ay önce sızdırılan Pixel 9 ve Pixel 9 Pro görsellerine ek olarak, şimdi de Pixel 9’un tasarımını daha detaylı şekilde gösteren yeni bir görsel gün ışığına çıktı. Bu son sızıntı, Google‘ın 2024 Pixel 9 serisindeki üçüncü cihazı olarak dikkat çekiyor.

Steve H. McFly tarafından 91mobiles aracılığıyla sızdırılan CAD görselleri, Pixel 9’un detaylı bir görünümünü sağlıyor. Pixel 9’un tasarımı, özellikle Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL modelleriyle çarpıcı bir benzerlik gösteriyor, böylece Google Pixel 9 serisi için birleşik bir tasarım kimliği öneriyor.

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Özellikle, Pixel 9’un iki arka kamera ile öne çıkarken, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL modellerinde üç arka kamera bulunuyor. Daha önce Pixel 9 Pro XL ile ilgili kafa karışıklığına yol açan sızıntılar şimdi netlik kazanmış durumda. Ayrıca, Pixel 9’un, Pixel 9 Pro’nun ekranıyla neredeyse aynı boyutta, ancak biraz daha küçük bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor.

Bu bilgiler, daha önceki sızıntılarla örtüşüyor ve Pixel 9’un 6,1 inçlik bir ekrana sahip olacağını, Pixel 9 Pro’nun ise biraz daha büyük, 6,3 inçlik bir ekrana ve buna uygun bir gövde boyutuna sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca, daha büyük bir 6,7 inçlik ekrana sahip, “komodo” kod adlı Pixel 9 Pro XL modeli de bekleniyor.

Pixel 9 serisinin gücünü ise “Redondo” kod adlı Tensor G4 işlemcisinin sağlayacağı düşünülüyor. Henüz daha fazla spesifikasyon açıklanmamış olsa da, Ekim ayında gerçekleşmesi beklenen tanıtıma kadar daha fazla ayrıntının gün yüzüne çıkması bekleniyor. Bu yeni bilgiler, Pixel hayranlarını heyecanlandırırken, Google’ın 2024’te piyasaya sürülecek bu yeni akıllı telefon serisi hakkındaki beklentileri artırıyor.