Xiaomi 14 Ultra Türkiye fiyatı nihayet belli oldu. Xiaomi cephesinin geçtiğimiz ay tanıtımını yaptığı ve amiral gemisi akıllı telefon pazarına bomba gibi giriş yapan Xiaomi 14 Ultra nihayet Türkiye pazarına geldi. Peki Xiaomi 14 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar? Xiaomi 14 Ultra kaç para?

Xiaomi 14 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar?

Xiaomi resmi internet sitesinde cihaz 16GB RAM ve 512GB depolama kapasitesine sahip gırtak paket tabir edebileceğimiz donanım seçeneğiyle satışa sunulmuş durumda. Xiaomi 14 Ultra Türkiye fiyatı ise 74.999 TL olarak açıklanmış durumda.

Xiaomi 14 Ultra fiyatı biraz yüksek görünse de, cihazın donanım ve bellek konfigürasyonunun yanında dövizdeki son dalgalanmaları da göz önünde bulundurarak bunun beklenen bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Xiaomi 14 Ultra gerçek bir amiral gemisi ve buna uygun şekilde fiyatlandırılmış durumda.

Xiaomi Türkiye internet sitesinde cihazı siyah ve beyaz renk seçenekleriyle almak da mümkün. Ancak donanım ve bellek için bir seçenek sunulmamış. Burada beyaz rengin 50 stok ile sınırlı olduğunu da söyleyelim, sonraki etapta daha fazla cihaz gelebilir ancak resmi bir bilgi yok. Ayrıca ön sipariş döneminde cihazı satan alanlara özel fırsatlar ve kampanyalar da unutulmamış.

Xiaomi 14 Ultra neler sunuyor?

Xiaomi 14 Ultra özellikleri gerçekten de can alıcı. Xiaomi cephesinin yeni amiral gemisi 6,73 inç 2K OLED TCL C8 LTPO ekranıyla göz kamaştırıyor. 3200 x 1440 piksel çözünürlük, 3000 nit tepe parlaklık ve 522 PPI piksel yoğunluğu, kullanıcılara olağanüstü bir görüntü deneyimi sunuyor. Geniş renk gamı (P3) ve HDR formatlarını destekleyen ekran, Dolby Vision ve HDR Vivid gibi özelliklerle zengin ve canlı renkler sunuyor.

Xiaomi 14 Ultra’nın tasarımı, mükemmel bir denge sunan tamamen kapalı metal orta çerçeveli klasik üç aşamalı bir tasarıma sahip. Dragon Kristal Cam ve yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlı çerçeve, cihaza dayanıklılık ve şıklık kazandırıyor.

Cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve devasa bir sıvı soğutma odasıyla güçlendirilmiş, bu sayede cihazın üstün performansı her zaman elinizin altında sunuluyor.

Xiaomi 14 Ultra, 256 GB depolama ile 12/16GB RAM, 512GB/1TB depolama olmak üzere farklı depolama ve RAM seçenekleri ile sunuluyor. RAM teknolojisi LPDDR5x iken, depolama biri UFS 4.0 olarak karşımıza çıkıyor.

Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi, akıllı telefon deneyimini daha da geliştiriyor. Bu cihaz uzun yıllar boyunca güncelleme alacak ve akıcılığını koruyacak. Kamera konusunda iddialı olan Xiaomi 14 Ultra, OIS özellikli Sony LYT-900 50MP ana kameranın başını çektiği dörtlü kamera sistemiyle geliyor. Bu sensörün ışık alma yeteneği gerçekten muazzam.

Xiaomi’nin yeni canavarının kamera özellikleri oldukça etkileyici, f/1,8 diyafram açıklığına ve ultra düşük yansıma kaplamasına sahip 50MP ultra geniş açılı kamera, fotoğraf deneyimini zenginleştiriyor.

Portre telefoto kamera ve periskop telefoto kamera gibi özellikler, kullanıcılara çeşitli çekim seçenekleri sunuyor. Arkadaki 4 kamerada da 50MP çözünürlüğe yer verilmiş. Selfie tutkunları için ise 32MP ön kamera bulunuyor.

Xiaomi 14 Ultra, AI destekli fotoğrafçılık platformu AISP ile hızlı çekimler, yüksek kaliteli ham yani RAW görüntüler ve gelişmiş yakınlaştırma yetenekleri sunuyor. Cihazda yenilikçi özellikler de unutulmamış. Çift yönlü uydu iletişimi, yüksek performanslı antenlerle üstün bağlantı ve gerçek zamanlı ses ile iki yönlü mesajlaşma gibi özellikler de mevcut.

Cihaz, 90W turbo kablolu hızlı şarj ve 50W turbo kablosuz hızlı şarj ile güçlendirilmiş 5300mAh pil kapasitesine sahip. Ayrı olarak satın alabileceğiniz ek bir kamera tutma aparatı birleştirildiğinde ise pil kapasitesi 6800mAh’a çıkıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi cephesinin yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro gibi rakiplerinden daha iyi olmuş mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!