Google, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratarak Google Pixel 9 serisinin ve Pixel Watch 3’ün lansman tarihini beklenenden iki ay önce, 13 Ağustos olarak duyurdu. Bu yılki lansman etkinliği, New York City yerine Google’ın merkezinin bulunduğu Mountain View, California’da gerçekleştirilecek.

Google Pixel 9 serisi nasıl olacak?

Merakla beklenen Google Pixel 9 serisi, dört farklı modelle piyasaya sürülecek: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold. Özellikle Pixel 9 Pro XL’nin tanıtımı, teknoloji meraklıları tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. İşte cihazlarla ilgili bazı öne çıkan özellikler;

Pixel 9: 6,03 inçlik bir ekran ve Tensor G4 SoC işlemci ile donatılacak.

Pixel 9 Pro: 6,3 inçlik ekran ve aynı işlemci ile gelecek.

Pixel 9 Pro XL: Daha büyük, 6,7 inçlik ekran ve 16 GB RAM ile dikkat çekiyor.

Pixel 9 Pro Fold: 6,4 inç dış ekran ve 7,9 inç katlanabilir iç ekran ile Pixel Fold’un halefi olarak öne çıkıyor. Ayrıca üçlü arka kamera sistemi ve telefoto lensi bulunuyor.

Pixel Watch 3: Yenilikçi Tasarım ve Fonksiyonlar

Google’ın yeni akıllı saati Pixel Watch 3, bu yıl iki modelle karşımıza çıkacak: Pixel Watch 3 ve Pixel Watch 3 XL. İşte yeni saatlerin bazı özellikleri:

Pixel Watch 3: 1,2 inçlik ekran ile gelecek.

Pixel Watch 3 XL: 1,45 inçlik daha büyük ekran ve 45 mm x 45 mm x 13,89 mm ölçülerinde daha kalın bir gövdeye sahip. Ayrıca, daha büyük bir batarya ile donatılacak.

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Pixel Watch 3 serisinin, işlenmiş deri kayışın güncellenmiş versiyonu ve Porselen renk seçeneği ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. 13 Ağustos 2024 tarihinde Mountain View, Kaliforniya’da gerçekleştirilecek “Made by Google” etkinliği canlı olarak yayınlanacak. Etkinlik, YouTube ve Google Store web sitesinde canlı olarak yayınlanacak.