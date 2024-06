Blackmagic Design, televizyon ve film prodüksiyon yeteneklerini daha erişilebilir hale getiren önemli bir yenilikle karşımıza çıkıyor. Şirket, Samsung Galaxy ve Google Pixel telefonlarına dijital film özellikleri ve kontrolleri sunan yeni uygulaması Blackmagic Camera’yı Android kullanıcılarına tanıttı. Bu adım, akıllı telefon kullanıcılarının profesyonel düzeyde film ve video içerikleri üretmesini mümkün kılıyor.

Blackmagic Camera uygulaması, Blackmagic’in dijital film kameralarıyla aynı işletim sistemi temelinde geliştirilmiş olup, Android kullanıcılarına profesyonel film yapım araçları sunuyor. Uygulama, dünya genelinde editörler ve renk uzmanları ile işbirliği yapmayı sağlayan Blackmagic Cloud desteği ile dikkat çekiyor.

Blackmagic Camera kamera uygulaması özellikleri neler?

Kare Hızı ve Deklanşör Kontrolü: Kullanıcılar, bir dokunuşla kare hızı, deklanşör açısı, beyaz dengesi ve ISO ayarlarını yapabiliyor. Bu sayede 8K’ya kadar formatlarda kayıt yapmak mümkün hale geliyor.

Sezgisel Arayüz: Anlık ayar değişiklikleri için oldukça kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan uygulama, durum göstergeleri, histogram ve odak zirvesi içeren bir head-up display (HUD) sunuyor.

Blackmagic Camera, kullanıcıların ekrana dokunarak otomatik odaklama yapmasına, 16:9 veya dikey formatlarda çekim yapmasına ve izleme ve ses kontrolleri gibi gelişmiş ayarlara kolayca erişmesine olanak tanıyor. Bu özellikler, akıllı telefonları adeta birer dijital film kamerasına dönüştürüyor.

Odak Yardımı ve Zebra: Profesyonel çekimlerde kritik olan odak yardımı ve zebra gibi özellikler, kullanıcıların en iyi görüntüyü yakalamasını sağlıyor.

Çerçeve Kılavuzları ve Histogram: Çekim sırasında çerçeve kılavuzları ve histogram gibi araçlar, kullanıcıların görüntü kalitesini optimize etmesine yardımcı oluyor.

Blackmagic Cloud entegrasyonu sayesinde, proje üyeleri arasında sorunsuz iletişim ve işbirliği mümkün hale geliyor. Uygulama, editörler, asistanlar, renk uzmanları ve VFX sanatçıları arasında doğrudan mesajlaşma olanağı tanıyan yerleşik bir sohbet özelliğine sahip.

DCIM Klasörüne Erişim: Kullanıcılar medya sekmesi üzerinden tarama, temizleme ve klipleri gözden geçirme işlemlerini zahmetsizce yapabiliyor.

Blackmagic Cloud: Medyayı Blackmagic Cloud’a yükleyerek doğrudan DaVinci Resolve projelerine senkronize edebiliyorlar.

Ücretsiz Blackmagic ID ile kullanıcılar, proje kitaplıklarını düzenleyebilir, işbirlikçileri davet edebilir ve vekiller ile yüksek çözünürlüklü orijinaller de dahil olmak üzere medyayı küresel proje ekipleri arasında senkronize edebilirler. Bu özellik, projelerin daha verimli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlıyor.

Blackmagic Design’ın Android için Blackmagic Camera uygulaması, profesyonel düzeyde film yapım araçlarını herkesin erişimine sunarak, televizyon ve film prodüksiyonunda devrim yaratıyor. Akıllı telefonların dijital film kameralarına dönüşmesiyle, yaratıcı projelerin sınırları genişliyor ve kullanıcılar her an her yerde yüksek kaliteli içerik üretebiliyor.