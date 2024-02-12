Google Pixel 8a özellikleri yavaş yavaş netleşiyor. Bir sertifika web sitesinde ortaya çıkan gizemli bir Google telefonu, teknoloji dünyasında heyecan yarattı. Spekülasyonlar, bu telefonun yaklaşmakta olan Pixel 8a olabileceğini gösteriyor. Bu yeni sertifika listesi telefonun pazarlama adını belirtmese de cihazın pil boyutunu ve model numarasını ifşa ediyor. İşte Google Pixel 8a özellikleri.

Gizemli Google Telefonu Ortaya Çıktı: Google Pixel 8a mı Geliyor?

Söz konusu isimsiz Google telefonu, Pixel 7a’nın model numarası olan GHL1X ile eşleşen GH2MB model numarasını taşıyor. Sertifika, UL Demko tarafından verilmiş ve Aralık ayında alınmış, bu da telefonun yakında piyasaya sürülecek bir Google cihazına ait olabileceğini gösteriyor.

Listeleme gerçekten Pixel 8a’ya aitse, cihazın önemli bir pil yükseltmesi alması muhtemel. Sertifikasyonda, 4,942mAh bataryadan bahsediliyor ki bu, Pixel 7a’nın sunduğundan çok daha büyük bir bataryanın bu modelde bulunacağını gösteriyor. Pixel 8a nihayetinde 5,000mAh batarya ile pazarlanabilir.

Sızdırılan Google Pixel 8a özellikleri de bir hayli dikkat çekici. Buna göre yeni canavar, Pixel 8’den biraz daha küçük bir ekranla gelecek ama donanım konusunda hiçbir eksik olmayacak. Bu da cihaza atom karınca unvanının verilmesini sağlıyor. Bu özellikler arasında Tensor G3 işlemci, 8GB RAM, 128GB depolama ve Android 14 işletim sistemi gibi harikulade özellikler yer alıyor.

Diğer yandan, Ekim ayında da Google Pixel 9 serisinin tanıtılması bekleniyor ve bu sertifika belgesi, standart Pixel 9 modelinin pil kapasitesinde bir yükseltmeye işaret ediyor olabilir. Ayrıca, Pixel Fold 2 katlanabilir telefonun geliştirilmekte olduğu ve 5,000mAh batarya ile güçlendirilmiş olacağı belirtiliyor. Bu sertifika listesi bahsi geçen 3 modelden birine ait olabilir.

Adı açıklanmayan Google telefonu hakkında daha fazla bilgi bekleniyor. Sızdırılan model numarası, cihazın Google Pixel 8a olacağını neredeyse kesinleştirmiş olsa da Google cephesinden resmi bir açıklama gelmedikçe bunu bilemeyeceğiz. Pixel 8a çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı gibi detaylar merakla bekleniyor.

Google hayranları ve teknoloji tutkunları, yeni Pixel serisinin ne gibi yenilikler getireceğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Google’ın sessiz sedasız üzerinde çalıştığı bu yeni telefon, pazarda önemli bir yer edinmek ve rekabeti kızıştırmak için tasarlanmış gibi görünüyor.

Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz ve Pixel 8a ile ilgili yeni bilgiler geldikçe siz okuyucularımızı bilgilendireceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google’ın yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!