Google, heyecan verici bir duyuru ile önümüzdeki birkaç hafta içinde Google I/O etkinliğinde yeni bir akıllı telefon olan Pixel 8a’yı tanıtmaya hazırlanıyor. Son zamanlarda ortaya çıkan CAD tabanlı görüntülemeler, Google Pixel 8a modelinin Obsidiyen (siyah), Mint (yeşil), Porselen (açık bej) ve Bay (mavi) renklerindeki basın görsellerini sergiliyor.
Görüntüler, telefonun tasarımında metal bir çerçevenin kullanıldığını gösteriyor. Bu, telefonun sağlam ve şık bir görünüm sunacağının işareti olarak yorumlanabilir. Öte yandan, telefonun Android 14 işletim sistemi ile piyasaya sürüleceği ve Google’ın diğer Pixel 8 serisi telefonlarla uyumlu olacak şekilde 7 yıllık güncelleme desteği sunacağı belirtiliyor.
Google‘ın Pixel 8a ile ilgili bu yeni hamlesi, şirketin akıllı telefon pazarındaki rekabet gücünü artırmayı hedeflediğini gösteriyor. Özellikle, kullanıcılarına uzun süreli yazılım güncelleme desteği sunarak, müşteri memnuniyetini ve güvenilirliği artırmayı amaçlıyorlar.
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Bu gelişme, Google hayranları arasında heyecan yaratırken, akıllı telefon pazarındaki diğer büyük oyuncuları da dikkate almalarını gerektiriyor. Google’ın Pixel 8a ile ne gibi özellikler ve yenilikler sunacağı merakla bekleniyor ve Google I/O etkinliği bu beklentilerin karşılanması için önemli bir platform olacak.
İçindekiler
Google Pixel 8a özellikleri
- 6,1 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli OLED HDR ekran
- Titan M2 güvenlik çipine sahip Google Tensor G3 işlemci
- 8 GB LPDDR5X RAM
- 128 GB / 256 GB (UFS 3.1) depolama
- 64 MP arka kamera, Quad PD Quad Bayer, f/1,89 diyafram açıklığı, IMX787 sensör, LED flaş, OIS, 13 MP 120° IMX712 sensörlü ultra geniş kamera, f/2,2 diyafram açıklığı, PDAF, 4K 60 fps’ye kadar video kaydı
- 95 derece ultra geniş lensli 13 MP ön kamera, IMX712 sensör, f/2,2 diyafram açıklığı, 4K 30 fps’ye kadar video kaydı
- Suya ve Toza Dayanıklı (IP67)
- 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.3 LE, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, USB Tip C, NFC
- 20W kablolu şarj, 7,5W kablosuz şarj özellikli 4500mAh kapasiteli batarya