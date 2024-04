NFC ödeme hayatımızı fazlasıyla kolaylaştıran bir özellik. Android akıllı telefonların büyük bir çoğunluğunda bu özellik bulunuyor. iPhone NFC ödeme ise sadece Apple Pay ile sınırlı. Avrupa Birliği ise teknoloji kullanımını kolaylaştırmak için adımlar atmaya devam ediyor. Artık Apple Pay haricinde de iPhone NFC ödeme kullanılabilecek. Detaylara bakalım.

iPhone NFC ödeme tüm bankalara geliyor!

Şu anda iPhone ile temassız ödeme yapmak istediğinizde bir Apple Pay hesabına sahip olmak zorundasınız. Ancak Avrupa Birliği Mayıs 2024 itibariyle bu zorunluluğa son veriyor. Mayıs ayından itibaren Apple, iPhone NFC ödeme sistemini tüm üçüncü taraf bankalarla paylaşmak zorunda olacak. Bu uygulama Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olacak. Ancak Apple bir sürpriz yapıp tüm ülkeler için NFC kısıtlamasını kaldırabilir. Önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Avrupa Birliği neden bu adımı atıyor?

Avrupa Birliği bundan önce tüm AB ülkelerinde Type-C zorunluluğu getirmişti. Apple da mecburen Type-C kullanımına geçmişti. Aynı şekilde Avrupa Birliği, rekabetin korunması amacıyla Apple’a üçüncü parti uygulama yüklemeye izin vermesini söylemişti. Bu kanun da yürürlüğe giriyor.

Avrupa Birliğinin buradaki temel amacı kullanıcının korunması ve rekabet ortamının sağlanması. Bakalım AB ilerleyen zamanlarda bu amaçları için ne adımlar atacak?