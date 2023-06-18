Google‘ın Pixel akıllı telefon lansmanlarının tarihsel modeline dayanarak, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro‘nun bu yıl Ekim ayı içinde tanıtılması muhtemel görünüyor. Bu ayın başlarında Android Authority, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’nun kamera özelliklerini ortaya koyan bir rapor yayınladı. Yeni bir raporda ise aynı yayın Pixel 8 ikilisinin ekran özelliklerini sızdırdı.

Google Pixel 8 serisi ekran özellikleri (söylentiler)

Sızıntı, Pixel 8’in 6,3 inçlik ekranından daha küçük olacağını ortaya koyuyor. Pixel 8 Pro ise Pixel 7 Pro gibi 6,7 inçlik bir ekrana sahip olacak. Bununla birlikte, Pixel 7 Pro kavisli kenarlı bir ekranla gelirken, halefi düz bir ekrana sahip olacak. Raporda ayrıca Pixel 8 serisinin ekran tasarımının öncekilere kıyasla biraz daha az kare bir şekil sergilediği ve köşelerinin biraz daha yuvarlak olduğu belirtiliyor.

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Hatırlatmak gerekirse, Pixel 7’nin düz 6,3 inç OLED paneli 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 417ppi piksel yoğunluğu sunuyordu. Pixel 7 Pro ise 1440 x 3120 piksel Quad HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 512 ppi piksel yoğunluğu sunan 6,71 inç OLED kavisli kenarlı ekrana sahipti. Her iki ekran da 1.000 nit’e kadar parlaklığı destekliyor.

Yeni rapora göre Pixel 8, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük, 120 Hz daha yüksek yenileme hızı, 427 ppi piksel yoğunluğu ve 1.400 nit’e kadar parlaklık sunan 6,17 inçlik bir ekranla gelecek. Pixel 8 için Google, Samsung ve OLED tarafından tedarik edilen ekranları kullanırken, Pro modelinde Samsung’un ekran panelleri yer alacak.

Öte yandan Pixel 8 Pro, 1344 x 2992 piksel Quad HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 490 ppi piksel yoğunluğu ve 1.600 nit parlaklık üreten 6,70 inç OLED’e sahip.