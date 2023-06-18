Samsung, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ ve Galaxy Tab S9 Ultra tabletlerini içeren ve merakla beklenen Samsung Galaxy Tab S9 serisinin lansmanı için hazırlanıyor. Resmi duyuru öncesinde, serinin basın görsellerinin sızdırılmış bir görüntüsü ortaya çıktı ve bize neler bekleyebileceğimize dair bir fikir verdi. İşte Galaxy Tab S9 serisi!

Galaxy Tab S9 Serisi Çok Yakışıklı!

Sızdırılan görüntü, S-Pen ile birlikte gelecek üç tableti sergiliyor ve Samsung’un amiral gemisi tablet serisinde kalem işlevselliğine öncelik vermeye devam ettiğini gösteriyor. Cihazların tasarım olarak bir önceki seri olan Galaxy Tab S8 serisine benzediğini görüyoruz.

Başlangıç model olan Tab S9’da nispeten kalın çerçeveler yer alırken, daha büyük ekranlı Tab S9+ ve Tab S9 Ultra modellerinde ince çerçevelere yer verilmiş. Bu bir önceki seride de böyleydi. Galaxy Tab S9’un rakipleri ince çerçevelere çoktan geçmişken, Samsung’un neden bu modelde kalın çerçeve kullanmayı tercih ettiği merak konusu.

Kısa bir süre önce Galaxy Tab S9 serisi cihazlar TDRA sertifika web sitesinde görüldü ve yakında piyasaya sürüleceği doğrulandı. Buna ek olarak, Galaxy Tab S9+ ve Galaxy Tab S9 Ultra daha önce TUV Rheinland sertifikasyon web sitesinde görünmüştü. Geekbench veritabanı listeleri, bu cihazların güçlü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 amiral gemisi yonga setine sahip olacağını ve öncekilere göre daha iyi performans vaat ettiğini ortaya koydu.

Ayrıca, Galaxy Tab S9 serisindeki tüm cihazların IP67 su geçirmez olmasının beklendiğini ve bunun cihazların dayanıklılıklarını artırdığını ve çeşitli ortamlarda kullanıma izin verdiğini belirtmek gerekiyor. Galaxy Tab S9 serisine ek olarak, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 katlanabilir akıllı telefonların tanıtım görselleri de sızdırıldı.

Samsung, Galaxy Tab S9 serisinin yanı sıra Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Watch 6 serisini de Samsung’un Temmuz 2023’te düzenleyeceği Unpacked Etkinliğinde tanıtacak. Bizler de Samsung’un tam bir tanıtım şölenine dönecek olan bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğini merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy Tab S9 serisinin tasarımı sizce nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!