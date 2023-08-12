Birkaç gün önce Pixel 8 ve Pixel 8 Pro için renk seçenekleri ve depolama seçenekleri hakkında bilgiler sızdırıldı. Şimdi ise “EZ” adlı bir X kullanıcısından yeni bir sızıntı ortaya çıktı. EZ, Pixel 8’in yeteneklerine dair bir bakış sunan kısa bir video paylaştı. Bu videoda, Pixel 8’in çalışırken görüntüleri yer alıyor ve aynı zamanda “Audio Magic Eraser” adlı ilginç bir özellik de tanıtılıyor.

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Sızdırılan 14 saniyelik videoya göre, Audio Magic Eraser özelliği, bir videodaki sesi izole etme ve değiştirme yeteneğine sahip gibi görünüyor. Bu özellik, videodaki sesi geliştirme veya tamamen kaldırma gibi işlevlere sahip olabilir. Bu yıl Google, çeşitli yazılım güncellemeleri ile kullanıcı deneyimini geliştirme taahhüdünü zaten göstermişti. Magic Editor, Emoji ve Sinematik duvar kağıtları gibi kozmetik değişikliklerin yanı sıra dikkat çekici özellikler sunulmuştu.

Pixel 8 serisi, Audio Magic Eraser gibi yeni özelliklerle ürün yelpazesini genişleterek bu gelişimi sürdürüyor gibi görünüyor. Sızdırılan video aynı zamanda Pixel 8’in tasarımına dair bazı ipuçları da sunuyor. Telefonun köşeleri belirgin bir şekilde yuvarlatılmış, şık ve modern bir tasarım sergiliyor. Videonun sonunda ise yeni bir mavi renk seçeneği ortaya çıkıyor.

Bu mavi renk tonu, Pixel 7a’nın “Deniz” seçeneğini anımsatıyor, muhtemelen biraz daha koyu ve en son Pixel Buds A-Serisi ile uyumlu bir renk olabilir. Ayrıca, videonun sonunda üç lensi barındıran kamera çubuğu da kısaca görüntüleniyor.

Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinin, Google Pixel Watch 2 ile birlikte Ekim ayında çıkması bekleniyor.