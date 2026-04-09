Apple’ın teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatacak hamlesi için geri sayım başladı. Şirketin ilk katlanabilir telefon modeli olması beklenen iPhone Fold, sızıntı haberleriyle gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Apple’ın en büyük rakibiyle masaya oturması ise akıllara şu soruyu getiriyor: Düşmanlar dost mu oldu?

iPhone Fold Samsung üretimi özel ekranlarla geliyor

Gelen sızıntılara göre Apple, iPhone Fold panelleri için Samsung Display ile üç yıllık özel bir tedarik anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında Apple, en az üç yıl boyunca katlanabilir ekran teknolojisini sadece Samsung’dan alacak. Piyasada BOE veya LG gibi alternatifler olsa da, Samsung’un sunduğu kalite standartları şu an için Apple’ın tek tercihi olmuş durumda.

Samsung, bu model için CoE (Color filter on Encapsulation) teknolojisini devreye alıyor. Geleneksel ekranlarda kullanılan polarizör katmanının çıkarılması, ekranın çok daha ince olmasını sağlıyor. Ayrıca bu yöntem, katlanabilir ekranların en büyük sorunu olan bükülme noktalarındaki çatlama riskini de ciddi oranda düşürüyor.

Güvenilirlik ve maliyet dengesi ön planda

Bir teknoloji editörü olarak söylemeliyim ki, Apple’ın bu cihazda iPhone 17 Pro Max modelinde gördüğümüz M14 OLED materyallerini kullanması oldukça akıllıca. İlk nesil bir katlanır iPhone için tamamen yeni ve denenmemiş teknolojiler yerine, rüştünü ispatlamış bir materyal yapısının seçilmesi riskleri azaltacaktır.

Apple’ın stratejisi sadece bir telefon çıkarmak değil, kullanıcıya devasa bir ekran deneyimi sunmak. Kitap tarzı bir tasarıma sahip olması beklenen cihaz, açıldığında neredeyse bir iPad mini boyutuna ulaşacak. Bu durum özellikle üretkenlik odaklı çalışanlar ve içerik tüketmeyi seven kullanıcılar için iPhone Fold modelini vazgeçilmez bir seçenek haline getirebilir.

Cihazın çıkış tarihi hakkında ise farklı görüşler hakim. Bloomberg, Apple’ın her zamanki Eylül ayı takvimine sadık kalacağını savunuyor. Diğer taraftan bazı mühendislik gecikmeleri nedeniyle lansmanın 2027 yılına sarkabileceği de konuşuluyor. Ancak Samsung’un 3 milyon adetlik ilk sipariş için hazırlıklara başlaması, sürecin yakın olduğunu kanıtlar nitelikte.

Apple ekosisteminde OLED dönüşümü başlıyor

Apple’ın bu büyük değişimi sadece telefonlarla da sınırlı kalmayacak. Gelecek yıllarda iPad mini ve MacBook modellerinin de benzer ekran teknolojilerine geçmesi planlanıyor. Dokunmatik ekranlı bir MacBook Pro’nun da bu dönüşümün bir parçası olması, Apple ekosisteminin çehresini tamamen değiştirecektir diyebiliriz.

Teknoloji dünyası bu dev ortaklığın meyvelerini merakla bekliyor. Samsung’un ekran tecrübesi ile Apple’ın yazılım gücü birleştiğinde, katlanabilir cihazlar kategorisinde yeni bir standart belirlenmiş olacak. Kullanıcılar için bu, hem dayanıklı hem de görsel olarak kusursuz bir iPhone Fold deneyimi anlamına geliyor.

