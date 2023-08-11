Android işletim sistemi, son zamanlarda çok yol katetti. Artık Android 14’ün kararlı sürümü için gün sayıyoruz. Google ise Android 14 Beta 5’i piyasaya sürerek bir adım daha ileri atıyor. Şirket, bu yeni beta sürümünde, geliştirici API’lerini ve uygulama davranışlarını nihai hale getirilerek kararlı sürüm yolunda son adımlarını attı! İşte Android 14 Beta 5 ile gelen yenilikler!

Android 14 Kararlı Sürümü İçin Geri Sayım Başladı!

Yeni beta sürümü olan UPB5.230623.003, Google Pixel cihazlar için yayınlandı ve bir dizi önemli düzeltme içeriyor. Google, resmi yama notlarında bu düzeltmeleri ayrıntılı bir şekilde açıklıyor. Wi-Fi taramasının fazla pil tüketmesine neden olan bir sorun, PIN kullanarak kilidi açtıktan sonra yanlış ses çıkaran bir başka sorun, parmak izi sensörü simgesinin beklenenden farklı görünmesi ve Pixel Fold cihazlarda yaşanan anten aralığı sorunu gibi önemli hatalar düzeltilmiş durumda.

Özellikle Wi-Fi taramasıyla ilgili sorunun tekrar gündeme gelmesi dikkat çekiyor. Bu, Android 14 Beta 4’e geri dönüş yapılmasına neden olan bir sorundu ve Google, o dönemde sorunun çözüldüğünü açıklamıştı. Ancak Beta 5 ile bu sorunun tekrar yaşanması, şirketin bu konudaki çözüm çalışmalarının devam ettiğini gösteriyor.

Pixel Fold kullanıcıları da bu güncellemeden faydalanıyor. Cihazın uyandırılamaması ve sistem düğmelerinin yanlış yerlerde görünmesi gibi sorunlar da çözülmüş durumda. Aynı şekilde Pixel Tablet için de düzeltmeler sunulmuş durumda.

Bu güncelleme, Android 14 Beta 5’in muhtemelen Google’ın işletim sistemi zaman çizelgesindeki son büyük güncelleme olduğunu gösteriyor. Şirket, Platform Kararlılığı aşamasına çoktan ulaştı ve bu sürüm ile de son ufak pürüzler giderildi. Beta 5’ten sonra artık kararlı Android 14’e geçiş başlayacak. Bu, Android kullanıcıları için heyecan verici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Android 14 Beta 5’in hemen ardından kararlı işletim sisteminin çıkması bekleniyor. Bu da Ağustos ayının sonlarına doğru gerçekleşebilir. Kullanıcılar, bu yeni güncelleme ile birlikte daha iyi bir Android deneyimi yaşayacaklarını umuyor.

Bu süreçte, büyük Android telefon üreticileri de ne zaman kendi Android 14 güncellemelerini kullanıcılarına sunacağını yavaş yavaş açıklıyor. Bu bağlamda, sizlerle Samsung’un Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini almayacak modelleri sizlerle paylaşmıştık. Xiaomi cephesi de bu sırada kendi kanadından Android 14 tabanlı MIUI 15 güncellemesini alacak modelleri duyurdu. Diğer üreticilerin de yakın zamanda açıklama yapmalarını bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Android 14 neler getirecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!