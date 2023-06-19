Google, bu yıl içinde Pixel 8 ve Pixel 8 Pro piyasaya sürmesi beklenirken, serinin ekran özellikleri internete sızdı. Her yıl olduğu gibi, yaklaşan Pixel akıllı telefonlarla ilgili ayrıntılar lansmandan aylar önce sızdırıldı. Son rapor, Google’ın Pixel 8 Pro’yu düz bir ekranla piyasaya süreceğini gösteriyor. Öte yandan Pixel 8’in Pixel 7’ye kıyasla biraz daha küçük bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor.

Android Authority’nin bir raporuna göre Google, Pixel 8 Pro’yu 6,7 inç OLED ekranla piyasaya sürecek. Pixel 7 Pro’nun aksine Pixel 8 Pro’nun düz bir ekranla piyasaya sürüleceği söyleniyor. Ekranın eskisinden daha az kare ve köşelerde biraz daha yuvarlak olacağı söyleniyor. Bu arada, Pixel 8’in Pixel 7’nin 6,3 inç ekranına kıyasla biraz daha küçük 6,17 inç OLED ekrana sahip olacak.

Rapora göre Pixel 8 aynı 2.400 x 1.080 piksel çözünürlüğe sahip olsa da, daha küçük ekran nedeniyle inç başına daha fazla piksel (427 PPI) içerecek. Pixel 8 Pro’nun Pixel 7 Pro’nun 3.120 x 1.440 piksel çözünürlüğü yerine biraz daha küçük 2.992 x 1.344 çözünürlükle geleceği belirtildi.

Rapora göre Google ayrıca her iki telefonun parlaklık seviyelerini de iyileştirecek ve artık 1600 nit olacak. Buna karşılık Pixel 7 serisi 1.000 nit’e kadar en yüksek parlaklık sunuyor.

Raporda ayrıca, yenileme hızı bölümünde de ince ayarlar yapılacağı belirtiliyor. Pixel 8’in 10Hz ile 120Hz arasında bir yenileme hızı sunacağı, Pixel 8 Pro’nun ise yenileme hızlarını 5Hz ile 120Hz arasında değiştireceği söyleniyor.

Daha önce her iki telefonun kamera özellikleri internete sızmıştı. Her iki akıllı telefonun da 50 megapiksel Samsung GN2 birincil kamera sensörüne sahip olduğu belirtiliyor. Pixel 8 Pro’nun ultra geniş lensli 64 megapiksel Sony IMX787 kamera ve 5x optik zoom özellikli 48 megapiksel Samsung GM5 telefoto kameraya sahip olacağı söyleniyor. Sızdırılan bir videoya göre telefonun kamera sensörlerinin yanında bir sıcaklık sensörüne de sahip olması bekleniyor.

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Pixel 8’in çift kamera kurulumuna sahip olmaya devam edeceği söyleniyor. 0,55x yakınlaştırma oranına sahip 12 megapiksel Sony IMX386 ultra geniş kameraya sahip olabilir. Her iki telefonun da 11 megapiksel Samsung 3J1 sensörle geleceği belirtiliyor.

Son olarak, her iki telefonun da yaklaşmakta olan Google Tensor G3 işlemciye ve Android 14 ile geleceğide bilgiler arasında yer alıyor.