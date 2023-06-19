Apple yeni Vision Pro platformunu bu ay WWDC’de “2024 başları” çıkış tarihi ile resmen duyurdu. Şimdi ise güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın bu yılın sonlarında iPhone 15 ile başlayarak iPhone’u Vision Pro ekosistemiyle daha iyi entegre etme planlarını detaylandıran yeni bir rapor yayınladı. İşte rapordaki her şey!

Gelişmiş UWB Çipine Sahip iPhone 15 Serisi Geliyor!

Kuo, Twitter’da paylaştığı yeni bir yazıda Apple’ın Vision Pro’yu çevreleyen rekabetçi bir ekosistem oluşturma çabasının bir parçası olarak iPhone’un “donanım özelliklerini agresif bir şekilde yükselteceğini” belirtiyor. Bu donanımlar arasında en öne çıkanı ise iPhone’ların diğer cihazlarla iletişimini kolaylaştıran Ultra Geniş Bant (UWB) çipi olarak karşımıza çıkıyor.

Kuo, paylaşımında “Ekosistem, diğer Apple donanım ürünleriyle entegrasyon da dahil olmak üzere Vision Pro için temel başarı faktörlerinden biridir ve ilgili ana donanım özellikleri Wi-Fi ve UWB’dir.” ifadelerini kullanmış. Bu süreçteki ilk adımın iPhone 15’in içindeki Ultra Geniş Bant çipinin yükseltilmesi olacağı bildiriliyor.

Kuo’ya göre, iPhone 15 muhtemelen Apple’ın şu anda U1 çipi olarak markalaştırdığı Ultra Geniş Bant çipinin daha verimli ve daha güvenilir olması için yeni bir versiyonunu kullanacak.

Kuo, “iPhone 15 muhtemelen 16nm’den daha gelişmiş 7nm’ye geçen üretim süreci ile UWB’nin özelliklerinin yükseltildiğini görecek ve bu da yakındaki Etkileşimler için daha iyi performans veya daha düşük güç tüketimi sağlayacak” diyor.

Apple’ın U1 çipi ilk olarak iPhone 11’de görücüye çıktı ve o zamandan beri her iPhone modelinde yer alıyor. U1 çip ayrıca Apple’ın AirTag eşya takip cihazında, Apple Watch Series 6 ve daha yeni modellerinde, HomePod mini’de, ikinci nesil tam boyutlu HomePod’da ve en yeni nesil AirPods Pro şarj kutusunda da bulunuyor.

Apple U1 çipini Find My özellikleri, Handoff, AirDrop ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi farklı şey için kullanıyor. Kuo, U1 çipinin yükseltilmiş bir versiyonunun bu özelliklerin performansını artıracağına ve Vision Pro ile Apple’ın diğer ürünleri arasındaki entegrasyonda önemli bir rol oynayacağına inanıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Kuo’nun tahminleri doğru çıkacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!