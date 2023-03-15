OnLeaks olarak bilinen ünlü sızıntı uzmanı Steve Hemmerstoffer, Google Pixel 8 Pro‘ya ait olduğu iddia edilen görselleri yayınladı. SmartPrix tarafından yayınlanan OnLeaks’in Pixel 8 Pro renderlarına göre, telefon bir kez daha arka tarafında üç kameralı bir kamera şeridine sahip olacak. Üç lensin hepsi oval şekilli bir modüle entegre edilmiş ve flaşın altında dördüncü bir sensör var. Bunun tam olarak ne için olduğu belli değil. Bir makro veya derinlik sensörü olabileceği gibi tamamen farklı bir şey de olabilir.

Ekran gelecek olursak 6,52 inç boyutunda. Telefonun köşelerinde hala kavisli unsurlar olmasına rağmen, Google çoğunlukla seleflerinin kavisli ekran tasarımını daha düz bir tasarımla takas etmiş gibi görünüyor. Dahası, ekran çerçeveleri örneğin Pixel 7 Pro’ya göre çok daha dar görünüyor.

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Pixel 8 Pro’nun bu son görüntülerinin nispeten doğruluk payına sahip olduğunu belirtebiliriz. Tüm bunlar oldukça heyecan verici olsa da, Pixel 8 Pro’nun şekli ve tarzı çoğunlukla selefiyle aynı kalıyor. Ancak, bununla birlikte, bazı farklılıklar var ve bunların başında arka taraftaki kamera çubuğu geliyor.

Pixel 8 Pro ekranı 162.6×76.5×8.7mm ölçülerinde ve cihaz kamera adası dahil 12mm kalınlığa sahip. Pixel 7 Pro biraz daha büyük; selefinin ekranı 162.9×76.6×8.9mm ölçülerinde Pixel 8 Pro’nun yeni Google Tensor G3 dokümanına sahip olması bekleniyor. Google’ın 10 Mayıs’ta yapılması planlanan geliştirici konferansı I/O’da yeni telefon hakkında daha fazla bilgi verilebilir.