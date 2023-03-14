Google’ın Pixel akıllı telefon serisinin uygun fiyatlı üyesi olması beklenen Pixel 7a modelinin kanlı canlı görüntüleri ortaya çıktı. Viyetnam’dan bir teknoloji meraklısının eline geçen cihazın görüntüleri kısa sürede olay oldu!

Pixel 7a Kardeşlerinden Daha Yakışıklı!

Google Pixel 7 ile neredeyse aynı dış görünüme sahip olan cihaz, grafit rengiyle ortaya çıktı. Fümeye oldukça benzeyen bu renk, gerçekten çok şık görünüyor. Cihazın arkasında iki adet kameraya yer verildiğini görmek mümkün. Bunlardan birinin uzun bir aradan sonra yenilenen 64MP çözünürlüklü ana kamera olacağı söyleniyor.

Uzaktan çekilen fotoğraflarda çok belli olmasa da, cihazın arka kapağında işlemci devresi benzeri bir desen olduğunu görmek mümkün. Bu desen, cihaza hoş bir hava katmanın yanında, kardeşlerinden daha farklı görünmesini de sağlamış.

Bunun dışında Pixel 7 serisine oldukça benzer bir tasarıma sahip olan cihaz, donanım özellikleriyle de kardeşlerinden aşağı kalmıyor. Öyle ki, ünlü bir sızıntı kaynağı tarafından geçtiğimiz gün paylaşılan bilgiler, Pixel 7a’nın güçlü donanım özelliklerini gözler önüne sermişti.

Buna göre, Pixel 7a 6.1 inç boyutlu 90Hz tazeleme hızına sahip bir AMOLED ekrana sahip olacak. Pixel 7 serisine de güç veren Tensor G2 çipiyle donatılaccak olan cihaz, performanstan ödün vermeyeceğinin sinyallerini veriyor.

64MP çözünürlüklü Sony IMX787 ana kameraya sahip olacağı söylenen cihazda, bu kameraya 12MP çözünürlüklü geniş açı kamerası eşlik edecek. Bir Google klasiği olarak şarj teknolojileri konusunda rakiplerinden oldukça geride olan cihazda 5W kablosuz şarj desteği olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Cihazın öne çıkan özelliğinin kamerası olduğunu söylemek mümkün. Hatırlatmak gerekirse, birçok kamera karşılaştırmasına şampiyon olan Google Pixel 6a, 2017 yılında tanıtılan Google Pixel 2 ile aynı kamerayı kullanıyordu. Google’ın fotoğraf işleme algoritmaları sayesinde çektiği resimlerle amiral gemilerine taş çıkaran cihazın yeni modelindeki kamera geliştirmeleriyle beraber “a” serisi kamera konusunda sınıf atlayabilir.

Tensor G2 işlemcisiyle performans konusunda da serinin diğer modelleri gibi yüksek bir performans vadeden cihazın, Samsung’un Galaxy A serisine güçlü bir rakip olması bekleniyor. 16 Mart’ta yapılacak Galaxy A serisi tanıtımına yakın bir tarihte tanıtılması beklenen cihazın 10 Mayıs’ta düzenlenecek olan Google I/O 2023 etkinliğinde tanıtılacağı neredeyse kesin.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Pixel 7a’nın tasarımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!