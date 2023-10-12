Google, yeni Pixel 8 serisini piyasaya sürdü. Bu cihazların işlemci tarafında, Samsung ile yapılan işbirliği sayesinde üretilen 4 nm üretim sürecine sahip Tensor G3 bulunuyor.

Tensor G3’ün içinde 9 çekirdekli bir CPU konfigürasyonu mevcut. Bu konfigürasyonda bir Cortex X3, dört A715 ve dört A510 çekirdeği bulunmaktadır. Grafik tarafında ise Google Pixel 8 serisi, Mali G710 işlemcisiyle donatıldı. Ancak asıl soru şu: Bu GPU ne kadar güçlü?

Tensor G3’ün performans test sonuçları açıklandı ve görünüşe göre Google Pixel 8 cihazları, şu an için satın alabileceğiniz en iyi oyun telefonları değil.

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Genel olarak, Google Pixel 8 cihazlarının içindeki Tensor G3, rekabet karşısında pek de güçlü değil. Farklı test araçlarına göre performansı yaklaşık olarak 1,5 ila 2 nesil geride kalıyor.

3DMark Wildlife Extreme testine göre, Tensor G3 performansı tatmin edici değil. Bu yonga seti, neredeyse 2020’den kalma bir Apple A14 işlemcisi kadar hızlı. Daha da dikkat çekici olan, G3’ün GPU’sunun iki yıl önce piyasaya sürülen Snapdragon 8 Gen 1’den daha yavaş olmasıdır.

Yukarıdaki karşılaştırma tablosundan da görebileceğiniz gibi, Pixel 8’in Tensor G3 işlemcisi ve Dimensity 9200 aynı GPU’yu paylaşıyor. Ancak Dimensity yonga seti, yeni Tensor SoC’den büyük bir performans farkı gösteriyor.

Ancak Dimensity 9200, TSMC’nin 4 nm üretim süreciyle üretildiği için bu karşılaştırma eşit değil. Ayrıca Google Pixel 8 SoC’de 7 işlem birimi yer alıyor.

GFXBench Aztec testine göre, Dimensity 9200 bir kez daha Pixel 8’in Tensor G3 işlemcisini geride bırakıyor. G3, testteki kare hızının yaklaşık yarısını sunuyor. Ayrıca Tensor, Dimensity 9200’ün neredeyse iki katı güç tüketiyor.

Ancak GFXBench V3.1 testinde Tensor G3 ile Dimensity 9200 arasındaki fark biraz daralmış gibi görünüyor. Yine de her iki yonga setinin güç tüketimi bu testte benzerdir.

Bu arada, şu anki amiral gemisi işlemci olan Snapdragon 8 Gen 2, Aztek testinde yaklaşık olarak iki kat daha fazla FPS sunmaktadır. Ayrıca genel olarak daha iyi verimlilik puanları elde ediyor.

Bu sonuçlar, Google Pixel 8’in mevcut amiral gemileri arasında performans açısından rekabetçi olmadığını göstermektedir. Yakında piyasaya sürülecek olan Dimensity 9300 ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemcileri, bu durumu daha da zorlaştırabilir. Tensor G3’ün GPU performansının zayıf olduğunu düşünürsek, gelecekteki iki amiral gemisi işlemcisi çok daha üstün olabilir.

Bu durumda, Samsung Exynos 2400 için düğüm avantajı olumsuz bir etki yaratabilir. Ancak Samsung’un bu yonga setine RDNA 3 donanımlı bir GPU entegre ettiğini unutmamak gerekir. Yani mimari avantaj, Exynos 2400’ü oyun performansında tutabilir.

Google Pixels için, mevcut amiral gemileri arasındaki performans farkı, Google’ın Samsung’un dökümhanesinden ayrılmadığı sürece devam edeceğe benziyor. Ancak Google’ın şu anki durumu göz önüne alındığında, bu değişikliğin yakın gelecekte gerçekleşmesi pek olası görünmüyor.