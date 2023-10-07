Google, Pixel 8 serisi için yedek parça temini konusunda yedi yıl boyunca taahhütte bulunduğunu açıkladı. Bu taahhüt, Kaliforniya’nın yeni onarım hakkı yasasıyla uyumlu olarak gerçekleştiriliyor. Bu yasa, ürünlerinin maliyeti 100 doların üzerinde olan şirketlerin, onarım parçalarını, bilgileri ve yazılımı yedi yıl boyunca kullanıma sunma zorunluluğunu getiriyor.

Google’ın ürün yönetimi direktörü Soniya Jobanputra, bu taahhüdü Android Authority ile yaptığı bir röportajda doğruladı. Ancak Google, bu parçaların ne zaman ve nasıl satışa sunulacağına dair ayrıntılı bilgi vermedi.

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iFixit gibi iş ortakları, eski Pixel modelleri için parçaları stoklayarak ve kendin yap onarımları için kılavuzlar sağlayarak kullanıcılara yardımcı oluyorlar. Bu, Pixel 8 kullanıcılarının yedek parçalara daha kolay erişebilmelerini sağlayabilir.

Bu taahhüt özellikle pil gibi önemli bileşenler için önemlidir, çünkü akıllı telefon pilleri genellikle iki yıl sonra performanslarında belirgin bir düşüş yaşar. Bu nedenle, kullanıcıların ihtiyaç duyduklarında yedek pil satın alabilmeleri, telefonlarının uzun süreli ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar.

Google’ın bu taahhüdü, kullanıcıların Pixel 8 serisi telefonlarını uzun yıllar boyunca kullanmalarını ve onarmalarını desteklemek amacıyla atılmış önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Daha fazla ayrıntı ve güncellemelerin yakın gelecekte açıklanması bekleniyor.

Google’ın Ürün Yönetimi Direktörü Soniya Jobanputra, Android Authority ile yaptığı röportajda şunları paylaştı:

Parçalar yedi yıl boyunca mevcut olacak. Bu, donanımınızı bu kadar uzun süre canlı tutabilmeniz için parçalarımızı kullanıma sunmak için ihtiyaç duyduğumuz yedi yıla (sic) giderken taahhüdümüzün bir parçası.