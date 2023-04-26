Google I/O 2023 hızla yaklaşıyor ve yeni Google Pixel 7a telefonun piyasaya sürülmesiyle ilgili söylentiler yoğunlaşıyor. Teknoloji devinin yaklaşmakta olan orta sınıf cihazının, selefi Pixel 6a ile benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.

Son sızıntılar, Google Pixel 7a için renk seçeneklerini ve resmi durumları ortaya çıkardı. Son görüntüler, akıllı telefonun üç renk seçeneğiyle sunulacağını gösteriyor. Bunlar; Gri, Mavi ve Beyaz olacak. Cihazın tasarım dili, arkada siperlik şeklinde bir kamera modülü ile ortalanmış bir delik ve tam ekran görüntüsü ile Pixel 6a’nınkine benzer olacak. Cihazın yan tarafında görünen anten hatlarının metal bir çerçeveye sahip olabileceğini belirtmekte fayda var.

İlginizi Çekebilir: Vivo X90 Serisi Fiyatları ile Karşımızda!

Ek olarak, Google Pixel 7a için üç resmi vaka sızdırıldı. Cihazın her rengi için bir kılıf olacağı aktarılıyor. Kılıflar, kamera modülü ve Google logosu için yatay bir oyuğa sahip olacak.

Google Pixel 7a’nın, bir Tensor G2 yonga seti ile eşleştirilmiş, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile desteklenen Full HD+ çözünürlüklü 90 Hz OLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. Kutudan Android 13 ile çıkması ve muhtemelen 64 MP ana kamera ve 10.8 MP ön kamera ile çift arka kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Cihazın ayrıca kablosuz şarj sunan ilk bütçe dostu Pixel akıllı telefon olacağı söyleniyor.

Google Pixel 7a’nın, öncekinden 50 dolar daha fazla olan 499 dolara mal olduğu tahmin edilmektedir. Söylentiler ve sızıntılar hayranlar arasında heyecan yaratırken, Google Pixel 7a’nın beklentileri karşılayıp karşılamadığını yalnızca zaman gösterecek.