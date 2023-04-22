Google‘ın yakında birkaç akıllı telefon piyasaya sürmesi bekleniyor. Merakla beklenen cihazlar arasında Pixel Fold ve Pixel 7a telefonları yer alıyor. Pixel Fold’un teknoloji devinin ilk katlanabilir akıllı telefonu olması planlanırken, Pixel 7a’nın Pixel 6a’nın yerini alması ve geçen yıl piyasaya sürülen Pixel 7 serisini genişletmesi bekleniyor.

Çeşitli sızıntılar ve raporlar, yaklaşan Pixel cihazının birçok önemli özelliği ve özelliği hakkında ipucu verirken, yeni bir sızıntı, telefonun selefine göre ek bir güvenlik özelliğine sahip olacağını gösteriyor.

Güvenilir kaynak SnoopyTech (@snoopytech) tarafından bir tweet’te paylaşılan ekran görüntülerine göre, Google Pixel 7a’nın daha fazla güvenlik için yaygın olarak kullanılan parmak izi sensörünün yanı sıra Yüzle Kilit Açma özelliğiyle gelmesi bekleniyor. Pixel 7 ve Pixel 7 Pro cihazları da Yüzle Kilit Açma özelliğine sahip. Önceki raporlar, Pixel 7a’nın 7 serisi telefonlarda kullanılan aynı G2 Tensor yonga setine sahip olmasının beklendiğini gösteriyor.

Google Pixel 7a’nın ABD’de 499 dolar fiyatla satışa sunulması bekleniyor ki bu da geçen yıl piyasaya sürülen selefi Google Pixel 6a’dan 50 dolar daha fazla.

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Pixel 7a’daki ikinci nesil Tensor çipi olması muhtemel işlemcinin 12GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 256GB’a kadar UFS 3.1 depolama alanı ile geleceği belirtildi.

Ayrıca Google Pixel 7a, Kömür, Kar, Deniz (açık mavi) ve Mercan renk seçenekleriyle sunulabilir. Ayrıca 64 megapiksel Sony IMX787 birincil sensör ve 12 megapiksel ultra geniş lens ile gelmesi ve 5W kablosuz şarjı desteklemesi muhtemel. Google I/O etkinliği sırasında 10 Mayıs’ta tanıtılması beklenen telefon muhtemelen piyasaya sürüldükten hemen sonra satışa sunulacak.