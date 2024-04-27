Çinli teknoloji devi Xiaomi uygun fiyatlı akıllı telefonları ile ülkemizde oldukça sevilen bir marka. Bu bağlamda Redmi ve Poco markaları altında oldukça uygun fiyatlı modeller üretiyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi’nin Poco markası adı altında ürettiği M6 modelinin fiyatı ucuzluyor. Detaylara bakalım.

Poco M6 fiyatının ucuzlamasının sebebi ne?

Xiaomi, M6 modelini Poco markası adı altında 5G destekli olarak piyasaya sürmüştü. Marka’nın 4G destekli versiyonu olan Poco M6 ucuz olarak piyasaya sürülüyor. FCC sertifikasına göre M6’nın bu versiyonu 4G LTE bağlantısını destekleyecek. Bu da Xiaomi’nin cihazı Poco M6 4G olarak piyasaya süreceğini destekler nitelikte.

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M6 4G, FCC sertifikasında 2404APC5FG model numarası ile görünüyor. Model numarasının sonundaki “G” takısı akıllı telefonun global pazarda da satışa sunulacağını gösteriyor. FCC sertifikasına göre M6 4G, 33W kablolu şarj hızına sahip 4930 mAh büyüklüğünde bir batarya ile gelecek.